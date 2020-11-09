8.31港島衝突｜8被告全罪脫　律政司提出上訴

去年8月31日有反修例示威者在灣仔焚燒雜物，包括一坐從修頓球場推出來觀眾席，警方事後在灣仔及銅鑼灣一帶拘捕8名男女，包括社工「陣地社工」陳虹秀，指他們參與暴動，惟區域法院法官沈小民今(31日)被裁定他們全部罪名全部不成立。陳早前已透露律政司會就她的案件上訴，律政司亦將會以案件陳述方式，向餘下７名被告以案件陳述方式提出上訴。

八名被告：余德穎（24歲，自僱人士）、賴姵岐（23歲，女，學生）、鍾嘉能（27歲，電腦程式員）、龔梓舜（23歲，廚師）、陳秀虹(43歲、女、社工)、簡家康（19歲，無業）、莫嘉晴（24歲，女）、梁雁彬（25歲，無業）。他們同被控1項暴動罪，控罪指他們於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他藏有汽油彈及伸縮棍。

其中陳虹秀被指在現場叫警察冷靜而被捕，在控方舉證完成後，法官認為陳所涉案情甚至不足以為非法集結，更遑論暴動，故裁定陳表證不成立。但陳早前已在其facebook透露，律政司將就其案件提上訴。

其餘7人則在審訊後被裁定全部罪名不成立，法官沈小民在裁缺餘下7名被告時稱，單就被告們在案發現場這一點，本身並不足以證明他們有罪。並直言將穿着黑衣的人隨意視爲參與暴動的人有機會冤枉無辜，又指選擇服飾的顏色是個人喜好，直言身穿白色衣服的人也可以參與暴動。

去年8月31日港島區的示威情況及控方所作指控。（詳見下圖）