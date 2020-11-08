煥然懿居餘43個單位　將以市價七折發售　三分二屬三房單位

市建局首個港人首置先導項目煥然懿居的450個單位，於8月完成所有單位的樓契簽署和收樓的手續，上月逾90%業主已完成驗收，逾160個單位業主已經入伙。

市建局行政總監韋志成今日（8日）在網誌公布，煥然懿居餘下的43個單位，決定以「首置」形式、以市價七折發售，不過，仍未公布接受申請日期及售價。

單位類型方面，因留意到大單位受到追捧，今次推出有29個三房單位，實用面積約574及537平方呎，予入息較高家庭選擇。當局預計成功申請買家將可於明年入伙。

市價七折發售 未公布接受申請日期

韋志成在網誌指出，上月初聘請獨立測量師評估市價，以市價七折釐定「煥然懿居」餘下「首置」單位的售價。申請人入息及資產限額，會是介乎房委會最新公佈的居屋白表申請人入息限額，及該限額加三成、資產不可超過現行居屋白表申請人的資產限額加三成。不過，仍未公布接受申請日期。

有29個三房單位供家庭申請

韋志成表示，從已入伙的450個「首置」業主的家庭資料和揀樓結果，觀察到面積較大的單位，受到有定庭需要申請者追捧，因此這次餘下「首置」單位的發售計劃，除了包括開放式、一房和兩房單位外，亦加入項目內29個實用面積約574及537平方呎的三房單位，比率佔67%，可讓入息較高、負擔能力較強的家庭，有更多的置業選擇。

參觀示範單位須先經網站預約

參觀示範單位安排方面，煥然懿居網站內的網上預約系統將啟動。考慮到疫情，會開放四個示範單位，包括開放式、一房、兩房和三房單位各一間，盡可能集中在一個樓層。示範單位只接受已預約人士參觀，將可供預約參觀的時段，設於平日的非繁忙時間；在周末及周日，示範單位亦會延至中午12時才開放參觀。每節參觀時間將以15分鐘為限，人數只限於四人。

在參觀前，每名已預約的人士需先到，設於煥然懿居地下商場的工作站，出示預約證登記、量度體溫和填妥健康申報表，才可以由專責的服務大使帶領，分批前往示範單位。

提醒留意入息證明文件、婚期影響

韋志成提醒申請者，根據上次「首置」計劃經驗，須留意兩方面，包括部份入息及資產證明文件準備需時，或須向稅務局或銀行索取，如申請人在面見資格審核時未能趕及出示，有機會影響申請資格。另下，部份「準夫婦」的婚姻註冊日期安排在申請期結束之後，只能以一人身份申請。韋志成呼籲申請者查閱項目的「申請須知」。

「煥然懿居二期」未來料供260個單位

當局預計，煥然懿居餘下單位買家將可於明年入伙。當局接下來將全力推展毗鄰煥然懿居的春田街／崇志街重建項目，作為市建局第二個首置項目「煥然懿居二期」，估計可以提供約260個單位。