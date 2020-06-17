煥然懿居｜市建局撥多43個單位推售　二期涉280伙落實推出

市建局港人首置上車盤項目煥然懿居，早前已全部售罄並於近日陸續交樓。市建局主席周松崗表示，煥然懿居仍有43單位未納入首置計劃內，現擬全部撥為首置盤出售，並擬於8月公布細節，最快第三季接受申請。 行政總監韋志成亦指，煥然懿居旁的春田街/崇志街重建項目，亦已拍板會成為「煥然懿居二期」，涉280個單位。

巿建局於2018年底，宣布推出本港首個首置上車盤項目「煥然懿居」。（資料圖片）

周松崗指，由於煥然懿居的反應熱烈，而且特首林鄭月娥於去年公布的<施政報告>，提出要求市建局參與更多資助出售房屋項目，故決定將煥然懿居餘下的43個單位，全部撥出作首置發售。

韋志成補充說，估計該批主要為三房單位的「貨尾」，以六二折計算，售價約900萬左右，符合申請者負擔能力。他又指，預計八月公布細節，並在第三季接受申請，屆時會視乎新一期居屋計算折扣率。

周松崗亦說，在煥然懿居旁邊、春田街/崇志街項目，亦決定撥出為「煥然懿居二期」，共涉280個單位。

周松崗亦透露，剛宣布展開的土瓜灣公務員合作社重建項目，會撥出南部地盤約三分一土地，興建公營房屋，大約可建1000個單位，但未定發展參數。

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韋志成又指，曾向煥然懿居的買家了解過，八成買家都是80後與90後夫婦，但他們都屬於高收入、低資產，當中七成人收入都高於6萬元，但資產不多於100萬元。此外，逾九成業主都有承造按揭，而按揭供款亦不多於收入五成。他認為，上述數據反映定價符合買家負擔能力。

不過，周松崗及韋志成都指，未來要平衡財政自給自足能力，才能決定下一個首置盤何時推行。