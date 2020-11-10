湯家驊稱健康議會需要反對聲音　呼籲泛民勿總辭

全國人大常委會今日及明日在北京召開會議，《香港01》昨日率先報道指，料會加入議程取消至少4名泛民議員資格，主要針對曾被選舉主任褫奪參選資格的泛民議員，包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌。行會成員湯家驊今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，人大常委會非執行機構，不相信如報道指會直接DQ議員，估計有機會釐清《基本法》第104條下、違反誓言的行為，介定及指引何為擁護《基本法》、效忠特區政府。湯指，《憲法》賦予全國人大常委權力，履行職權作決定及解釋，但如何落實，則不希望與《基本法》第79條有表面的衝突。

湯認為，健康議會應有反對聲音，議會正常運作，議員要「拉布、點名」並不為過，但要視乎程度問題，若然行為拖垮、癱瘓議會運作，例如上年度7個月都未能選出內會主席，令立法工作停頓，是否需要規例規範值得深思。他又指，年內有好多立法工作，呼籲泛民不要總辭，「可能番唔到去」，形容「無人有益。」

楊岳橋今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，目前中央的行動已經超越判斷，並無邏輯可言。（資料圖片）

楊岳橋今早接受同一節目訪問時則指，目前中央行動已超越判斷，並無邏輯可言。立法會復會至今，泛民一直按《基本法》行事，即使在議會「點人數」，亦是確保議會有足夠人數出席，批評建派制議員出席人數不夠，「懶惰就無事。」

楊認為，北京在短時間內「DQ」泛民議員，是對港人的侮辱。被問到泛民被「DQ」後的角色，楊指，不能夠代表整個泛民，但是公民黨尚有30多個區議員，會繼續以此服務港人，但相信角色未能有變，前路亦是困難，不排除中央會取消泛民區議員資格，作為民主陣營應如何生存，仍要慢慢思考。

民主派會議召集人胡志偉表示，早前中央「以無條件」延任議會一年，令社會對泛民議員去留有分歧，但目前議員只按議事規則制行議會及政府都不被容許，認為市民已看清「延任披著嘅糖衣。」胡指，相信未來泛民議員角色及定位會有改變，認為要思考除議會外，參政不參政、參政的層次、民主抗爭之路如何走等，需要廣泛的討論，非任何一人可以決。

至於被指有機會被「DQ」的教育界立法會會議員葉建源表示，平日在議會甚少「點人數、拉布」，不知道中央要加諸什麼「罪名」，但教育被列為「三座大山」之一，教育界代表、工會都屬首當其衝，相信若被取消議員資格，全屬「政治的原因。」他指，早前泛民決定延任，是期望可以「頂住先」，但若然有四議員被「DQ」，無法守著整個議會，若，留任已無意思 。