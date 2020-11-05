何君堯斥泛民拉布違誓言　明致函林鄭要求出手DQ許智峯、林卓廷

立法會復會以來，民主派為阻擋境外投票，多次在大會提出點算法定人數拉布，建制派立法會議員何君堯昨日（4日）提出口頭質詢時，民主黨許智峯及林卓廷兩度要求點人數，打斷其發言。 何君堯今日（5日）見記者，批評許智峯及林卓廷對人不對事，是「歷史上最差的表現」，又指泛民干擾發言，沒有履行議員應有的職能，更是違反就職時效忠《基本法》及為香港服務的誓言。何君堯稱，明日將致函特首林鄭月娥，參考梁頌恆及游蕙禎被褫奪議席的做法，由特首出手提司法覆核，取消「行為可惡」議員的資格。

何君堯指，將致函特首林鄭月娥，要求出手DQ許智峯、林卓廷等人議員資格。（翟睿敏攝）

何君堯引述人大釋法條文指，公職人員就職後如作出違反誓言行為，應依法承擔法律責任；而泛民在過去一個月不斷於內容簡單的法案「拉布」，極不稱職，故認為特首有權啟動有關程序。被問到除了許智峯及林卓廷誰會在列，何君堯稱涉事泛民「做過啲乜野心中有數」。

提到立法會即將審議的許智峯譴責動議，何君堯直言會全力推動，務求「革佢走」。他又強調，議會需要的是建設香港的人，而非破壞分子，著民主派若甘心做「洋奴」，可以去美國或加拿大。

青年新政梁頌恆及游蕙禎2016年宣誓時，展示「HONG KONG IS NOT CHINA」旗幟，以及更改誓詞內容。時任行政長官梁振英其後向法院提出司法覆核，梁游最終被取消議員資格。