最新｜19民主派立法會議員：人大DQ即義無反顧總辭

《香港01》今日報道，為對付民主派復會後的拉布抗爭行動，北京將出手褫奪至少4名泛民議員的資格，包括在今年原定的9月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌。消息指明日召開的一連兩天人大常委會會議上，可能會加入議程討論。民主派議員下午召開閉門會議後見記者，料交代會否以總辭還擊，《香港01》為您直播。 民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，民主派經會議後一致決定，若全國人大常委會決定取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。

胡志偉：點人數是《基本法》賦予權力 斥建制推搪流會責任

【18:25】胡志偉表示，點算法定人數是《基本法》賦予監察政府的權力，議員出席會議是正常之舉，認為建制派超過有四十名議員，只要建制派人齊參與會議，完全不存在點人數的問題，又認為在議會鬥爭下，建制派並無盡責，但把流會責任推搪在別人身上，又認為積極發言也是議員的應有之義，相信港人也不希望立法會成為像人大般的橡皮圖章。

胡志偉表示，若人大決定DQ4人，立法會內的民主派力量將會減少，但他們仍會繼續盡力做事，做法亦反映了只有言聽計從的人，才能留在議會內，又指若傳聞屬實，民主派總辭是為了表達極度不滿及強烈抗議。

專業議政、會計界梁繼昌則指，若然人大當真要DQ任何一名立法會議員，將會是最不理性的舉動，他強調立法會是按照香港的法律行事，監察政府是議員責任，若中央政府認為某個議員不順眼，便可下令取消其資格，做法完全不理性，也是推翻立法會一向的運作，《基本法》等同廢紙。

【18:15】胡志偉表示，民主派決定留任一年後，一直依據法律辦事，盡力監察政府施政，若人大決定DQ4名議員，是惱羞成怒的行為，亦不顧香港人的民意，不尊重民主派聲音，故民主派今天一致決定，若人大決定DQ民主派議員，將義無反顧總辭，作為最大的抗議。

公民黨法律界議員郭榮鏗表示，民主派一直根據議事規則及法律在議會內做事，但現時人大的做法已像容不下反對聲音，要將反對聲音趕離立法會，做法與《基本法》68條、立法會的產生辦法最終需全部由普選產生的目標違背。有記者問到泛民議員有否考慮過總辭後，立法會沒有任何民主派議員會有何後果，郭榮鏗反指，記者應反問中央及港府，為何要作為如此嚴酷的決定，直接DQ民主派議員，直言中央又有否考慮過相關決定的後果。