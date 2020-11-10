警長遭女同事紅酒濺污鞋　扯其頭髮至頭皮腫脹　判社服令160小時

10名休班警於今年4月港府實施限聚令期間，在元朗食肆宵夜，期間一名不願喝酒的警長與一名女警發生爭執，警長一度追出店外並扯女警頭髮，警長早前屯門法院承認普通襲擊罪，案件今(10日)在屯門法院判刑，裁判官水佳麗指被告身為警務人員，應樹立榜樣，對同事亦應多包容，認為被告犯案只因驕傲。她接納報告建議，判警長社會服務令160小時。

被告梁珏榮（40歲）被控於今年4月19日，在元朗屏會中心外行人路上襲擊女子蘇伶雅，據悉，被告事後已被停職。

事主敬酒被拒發生爭執

案情指，被告與多名同事當晚在元朗一海鮮專門店用膳，女事主向被告敬酒遭拒，事主揶揄被告後，雙方發生爭執，在坐人士曾把二人分開，並把事主拖出店外，惟被告追出並與事主發生肢體碰撞，更扯事主頭髮十秒，最後遭同僚制止。事主報警並送院診治，其頭皮痛及腋下有擦傷。被告事後自首，並指事主敬酒時把紅酒倒在被告鞋上，他才出手推開事主，又否認曾扯事主頭髮。

警長梁珏榮飯局上襲擊女警經過。(詳見下圖)

被告稱一時衝動

辯方早前求情稱，被告1998年入職，20年後升為警長，多次獲市民、警隊內部及美國執法人員讚許，並獲頒多張嘉許狀。被告當日被淋濕鞋，一時激動才犯案，又稱他會因其愚蠢行為而前途盡毀，或會失掉工作。

官指被告未留手因驕傲犯案

裁判官判刑時透露，報告指被告受家庭及壓力等多種因素影響下犯案，但被告因事主的紅酒弄濕了鞋便大發脾氣，醫療報告指事主被扯頭髮後不止頭皮痛楚，並有腫脹，可見被告未有留手，認為被告只因驕傲而犯案。

案件編號：TMCC926/2020