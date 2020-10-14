警長遭咬斷指頭案｜事主指被告咬其指不放　事後商店外尋回斷肢

港大畢業生涉去年沙田衝突期間咬斷警長指頭案續審，事件中受傷的警長出庭作供，他稱當日奉命到新城市廣場支援同袍，卻被大批暴徒以雨傘、硬物等襲擊，混亂中見高級警司與被告拉扯，遂上前協助，並用食指壓住被告以施用壓點控制，惟被告杜啟華不斷掙扎，並咬住他的無名指，他曾喝令叫被告放口，被告未有理會，更把頭轉開，覺被告想扯斷其手指，至他鬆手後才驚覺右手無名指已斷成兩截，他把被告交到同僚手上後，才從Coach 門外地上尋回自己的指頭。

示威演變成騷亂

警長梁啟業(下稱：梁)供稱，去年7月14日，他奉命與新界南應變大隊第一梯隊到沙田區執勤，並由一名高級警司作傳令員，他負責保護該高級司和傳達其命令。他形容當日的示威下午演變為騷亂，有暴徒投擲硬物、雨傘、磚頭等，他亦需作出驅散的任務。

驅散期間得悉有警需協助

晚上約九時，他們接報有示威者在好運中心投擲磚頭，他與隊員趕至好運中心和沙田中心平台，成功驅散部份人士，惟隨即又再得悉新城市廣場近火車站位置有便衣警員需要協助，便與其他隊員一同由天橋進入新城市廣場L3 層增援。

警長梁啟業稱當時覺手指劇痛，鬆手時驚見右手無名指已斷成兩截。(呂樂謙攝)

有約200名暴徒不斷向警擲物

梁稱他們一行人趕至新城市中心後，發現L3層有大約50人聚集，且不斷向他們拋擲水瓶、雨傘和拋灑不知名粉末。高級警司見狀，遂下令警員排出防禦陣形佈防，並往火車站方向與其他警員聚攏；期間位於L4和L5層，為數約200名暴徒亦不斷往下向警方投擲硬物、雨傘等，情況極為混亂。

曾施用壓點法圖控制被告

梁續稱，他當時與高級警司失散，稍後時間在中庭位置保護跌倒受傷的同袍和驅散現場暴徒，並在Coach 分店門外目堵高級警司與被告拉扯。梁及另一名警員立即前往支援，梁從後將被告拉跌，並用右手試圖將被告頭部拉向自己心口，以施用壓點控制。

推向人中屬標準制服手勢

梁稱當時被告的頭部不斷掙扎，他嘗試用右手覆蓋被告面部，並用食指在被告人中位置往上托以圖控制被告頭部。梁解釋，將被告頭部拉向自己心口，以及在人中位置上推，均屬標準壓點控制疑犯的手勢，但案發時因被告不斷反抗而沒有成功。

覺被告想扯斷其手指

此時，梁感覺到自己右手傳來劇痛，他望向被告，發現被告咬住自己的無名指。梁隨即喝令被告「放開，咬住我手指」，被告沒有理會，反而繼續緊咬梁的手指並將頭部由右向左轉，梁形容被告狀似想扯斷其手指。梁稱他立即鬆開正抓住被告頭部的手，卻發現自己的無名指已經斷成兩截。梁忍痛將被告拉到Coach 門外，向高級警司匯報傷勢，最後在Coach 門外尋回自己的手指；隨後就被送往那打素醫院治理。

警長梁啟業在沙田驅散及被咬斷指的經過(詳看下圖)

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斷指冬季常感刺痛

控方早前讀出開案陳詞時曾描述梁的傷勢，指他右手無名指遠端指骨被完全折斷，需要接受駁指手術，並獲逾1年的病假。梁今日再詳細交代其復原過程，指自己的無名指只剩下60至70% 能力，指尖力度、敏銳度、冷熱感等均有所退化，平日尤其在冬季常感刺痛，不能長期使用傷指和需要時常按摩，梁又指自己手指傷勢自五月至今情況再沒有好轉。

被告杜啟華（24歲，法律行政人員），被控於2019年7月14日在沙田新城市廣場1期3樓等處干犯有意圖而傷人、對他人身體施加嚴重傷害、襲警及在公眾地方內擾亂秩序行為四罪；被告否認全部控罪。

案件明續。

案件編號：DCCC 778/2019