退休警長向子追業權案　父稱為申按揭加兒名　子反駁未被要求供款

七旬退休警長聲稱1994年購買深水埗一單位時，當時退休在即，擔心未能向銀行申請按揭，遂與長子聯名購買，他支付置業費用，惟後來他要求兒子轉名不果，遂入稟興訟，案件今(12日)在高等法院審理。警長稱他置業時原準備該物業作為他和妻子百年歸老的居所，惟要求兒子交還業權，兒子卻拒絕。兒子的律師卻指，警長當年未提過申按揭有困難，又反指警長未有要求兒子供款，並指是業權是他送給兒子的。警長否認說法，更直斥兒子反口兼忤逆。

原告黎漢添(下稱原告)，被告為黎子能(下稱被告)。

指被告只是受託持有業權

原告於1994年時以208萬元購入房協的深水埗樂年花園單位。原告當時預計他將於數年後退休，便與被告聯名成為單位的業主，以便申請銀行按揭。但原告聲稱他支付該單位的費用，被告只是受託持有業權，早前報道指該單位現在的市值接近一千萬元。

現年77歲的原告今供稱，他購入涉案單位時，是想與妻子作養老之用，惟銀行要單位聯名持有才批出按揭，他因此和被告聯名購入單位。他強調，被告只是代為持有，他才是物業的實質擁有人。

原告黎漢添稱退休前買入深水埗物業，原想用作與妻子養老的居所。(朱棨新攝)

被告稱未有被要求供款

被告的律師卻指，原告從未向被告表示申請按揭或有困難，才把被告的名子加入為單位的業主。被告律師又指，原告案發時未有著被告為單位供款，因為該業權是送贈予被告。原告庭上一一否認。

指被告反口欲獨佔業權

被告的律師續質疑，相關物業的按揭款項已於1998年還清，為何原告當時不要求被告把業權交還。原告解釋，認為被告會隨時會交還業權，因此當時未有作要求，又說：「點知佢反口，咁忤逆。」並指兒子想獨佔整個業權。

認重男輕女 無諗過被告忤逆

被問及為何於2017年立第二份遺囑時，亦不要求被告交還業權，原告謂：「當時無諗過咁忤逆，咁唔聽話」。原告又透露他是南丫島原居民，思想較傳統，重男輕女。惟被告律師指，原告曾在財政上協助被告，如於1999年時曾把40萬給予被告，讓對方買樓。原告強調該筆款項是借款。

案件明續。

案件編號：HCA 744/2018