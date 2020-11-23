減壓CBD｜用後有人放鬆　有人眼瞓　大麻二酚食幾多？過量會點？

疫情下，不少市民壓力大增，亦加倍着重健康，運動及保健產品大賣同時，市面亦冒出一款叫「CBD」，即「大麻二酚」的減壓新寵。這物質於外國首先興起，聲稱既非毒品不會上癮，又可紓緩抑鬱，甚至止痛，不少零售、咖啡店、啤酒廠等都在產品中加入CBD作綽頭。在香港「CBD」的進口、管有及使用皆不受規管，對此感到好奇的人也越來越多，但世界各地對服用劑量未有一致標準，到底要如何調節使用劑量才最保險呢？

市面上CBD產品中，最常見是混合精油，直接滴在脷底以黏膜吸收，或加入食物或飲品中，亦有混合潤膚膏直接塗上皮膚。（楊凱力攝）

市面上CBD產品中，最常見是混合精油，直接滴在脷底以黏膜吸收，或加入食物或飲品中，亦有混合潤膚膏直接塗上皮膚。本港首間CBD概念咖啡店「Found」的創辦人Fiachra Mullen指，不少客人試過後都指有放鬆效果，而最令他鼓舞的，是曾經有一個客人，通過其產品舒壓，「她是一位老師，因疫情要在家工作，所以她一直透過Skype及Zoom授課，當學校恢復面授課程時需要嘗試不同方法去減壓，最後她找到我們，指CBD是她減壓的關鍵」。

不少人看到「大麻二酚」有「大麻」二字，就立即聯想起「企硬 Take嘢衰硬」的禁毒口號，其實大麻內含有過百種化學物質，當中會令人精神亢奮的成分，叫四氫大麻酚（THC），在香港是受法律管制的毒品，但大麻二酚（CBD）則相反，沒有精神活性成分，沒有被納入《危險藥物條例》管制之中。

本地CBD零售店「Heavens Please」 創辦人Denise 認為，以往較多人對CBD有「誤解，但隨着愈來愈多地方引入CBD產品，商家及用家提供更多資訊及口耳相傳，潮流再不是小眾形式，不少人都願意嘗試新事物及接受此類以自然為本的療癒方式。

不過CBD是否可以隨便服用？食多少？根據澳洲政府藥物管理局研究建議，如非醫生特別處方，成人每人每日，按體重每公斤可攝取1毫克，但最好不要超過60毫克。Fiachra指，店舖亦是按澳洲的建議為客人提供「起點」自己試，「之後有人減量，亦有人加碼，大多數人都是加碼，最終會試出最適合自己的份量」，但店方不會向18歲以下人士兜售產品。

香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華認同澳洲規管的做法：「變相你教育了市民，這個劑量就可以的，服用過量就後果自負了。」外國有不少醫療案例，會處方高濃度CBD以治療兒童癲癇患者，不過亦有發生過處方過量的案件，患者出現渴睡、腹瀉、胃口下降，甚至痙攣。蘇補充，外國的確會有醫生以CBD治療腦癇症，但亦是當好多藥都無效時才嘗試，「如果一般市民真的要處理痛症，最正經的方法都是先求醫，買藥服用就最正確，至於用其他坊間很多秘方、偏方，我們就不太建議。萬一有產品中含有THC，又未能完全清除，結果就會慢慢染上毒癮」。

產品上印有不同CBD濃度及份量供客人參考。（洪業銘攝）

Fiachra強調，店內所有產品都在美國當地完成了所有化驗，確保付運前產品完全不含THC及重金屬，亦有向本地法律事務所諮詢法律意見，確保其店舖及產品合法及可營運，「現時香港暫未有地方有足夠能力，去測試CBD及THC，希望將來都會有所發展，我們會保證當香港有完善配套，會立即送產品去複檢。」而Denise亦同表明其店舖諮詢過本地藥劑師、營養師及自然療法診所，又確保所有入口產品都通過來源地檢證不含THC以及符合海關要求。

世界衞生組織藥物依賴專家委員會於2019年3月向聯合國麻醉藥品委員會（麻委會）建議，成分主要為大麻二酚而四氫大麻酚含量不超過0.2%的製劑，可不受國際管制，不過有關建議尚未獲麻委會通過，因聯合國成員國對建議持不同意見。本港禁毒處回應指，處方及相關政府部門會密切留意有關發展，視乎麻委會的毒品管制跟進工作，再考慮各項有關因素及各界意見等，作出相關決定。