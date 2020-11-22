減壓新寵CBD｜不上癮又止痛抗抑鬱？藥劑師拆解大麻二酚神秘背後

CBD咖啡、CBD啤酒、CBD潤膚膏……各式各樣標誌加入了「CBD」，即「大麻二酚」的產品，近日被坊間捧為疫下生活減壓新寵，於香港市場如雨後春筍一樣出現，不少本地Café及零售商都加入推廣潮流。 「CBD」最先在西方國家興起，聲稱可紓緩抑鬱及失眠，甚至止痛，既非毒品亦不會上癮。在港府未有指引及監管下，《香港01》找來各方及藥劑師拆解這物質的原理、潛在副作用，讓大家了解清楚再自行判斷使用的需要。

本地CBD概念咖啡店「Found」將CBD滴劑加進咖啡供客人享用。（洪業銘攝）

說到大麻，不少人直接意識到「毒品」、「迷幻藥」，會成癮等傷害。大麻有含有數百種化合物，其中「四氫大麻酚」（tetrahydro-cannabinol、THC）在香港屬毒品則，不過「大麻二酚」（cannabidiol、CBD）則不受《危險藥物條例》管制。大麻二酚不帶精神活性成分的萃取物，在香港不屬非法物質，故不少本地零售商、咖啡店、啤酒廠等，看準其發展潛力，開始從世界各地引入CBD推廣及售賣。

港零售、餐飲店紛引入 店用親證成效

本地CBD零售店「Heavens Please」 創辦人Denise 指，CBD可調節身體壓力平衡，可以直接內服，或透過外用塗在皮膚上。根據不同人的情況及體質，使用時可能會有不同感受，對於壓力較大的人士，或可改善抑鬱、焦慮、失眠；皮膚敏感者亦可得以舒緩。

「很多時是比較年輕的客人，首先了解CBD是什麼，知道功效後就買給家人使用。」Denise指自己亦曾經歷嚴重抑鬱及焦慮，使用CBD配合打坐及冥想的習慣，為其精神上帶來舒緩效果。對於女生「M到」時經常遇到的經期不適及痛症，Denise亦指有調節作用。

來自愛爾蘭的Fiachra Mullen創辦全港首家CBD概念咖啡店「Found」，除了將CBD滴劑加進咖啡，店內亦有售其他包含CBD的食品及飲品， Fiachra指「CBD對我而言好過喝酒，不會令我宿醉，翌日亦不會感到更糟糕！」他最常聽到的客人評價是放鬆了，「相信在香港能夠放鬆是一個很高價值的結果，畢竟過去12個月經濟轉差及遇上疫情」。

Denise指自己亦曾經歷嚴重抑鬱及焦慮，使用CBD配合打坐及冥想的習慣，為其精神上帶來舒緩效果。（楊凱力攝）

海外以CBD療癲癇 藥劑師促港府監察規管

CBD在外國是非常流行的減壓產品，根據蓋洛普民意調查，美國更平均每七個人，就有一人正使用含CBD的產品。另外，世衞組織藥物依賴專家委員會的研究亦指出，CBD沒有上癮風險，更有人處方高濃度的CBD治療小兒癲癇。

CBD到底是何方神聖，香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華分析，大麻二酚能提升人體腦內一種叫「GABA」神經傳導物的含量，從而抑制中樞神經系統及降低感應痛楚的效能，變相加強鎮痛效果。「但有兩個風險，第一是我們根本對此產品不太認識，究竟要食多少才會做到減輕痛楚功效，第二是吃多了後，會出現什麼副作用」。

蘇續指，有些研究指攝取CBD比較常見的副作用，就是沒有食慾及疲倦。對比起海外，他認為香港處於「無王管」情況，促政府參考外國的指引，令批發的零售商可按指引先註冊，「起碼要監管時都可以管，萬一出事時都知道哪一個來源截停它」。

按本地法例，大麻二酚不屬危險藥物，故不受《危險藥物條例》管制，進出口並不須領有相關牌照，但如果產品同時含有受條例監管的四氫大麻酚，則屬危險藥物。現時本港未有註冊藥劑製品含有大麻二酚，而在過去五年，衞生署並沒有發出含大麻二酚成分的藥劑製品的進口或出口許可證。

保安局早前曾指，由於提煉純大麻二酚的過程困難，有關食品和飲料很可能同時含有受管制的四氫大麻酚，故食物業界應避免進口或生產有關產品，以免觸犯法例。

CBD咖啡、CBD啤酒、CBD潤膚膏……「大麻二酚」的產品近日被坊間捧為疫下生活減壓新寵。（洪業銘攝）

世界衞生組織藥物依賴專家委員會去年3月，向聯合國麻醉藥品委員會作管制大麻的建議，其中包括成分主要為大麻二酚而四氫大麻酚含量不超過0.2%的製劑不受國際管制，不過聯合國成員國對此意見紛紜，至今麻委會尚未通過該建議。禁毒處回覆指，會與相關政府部門會密切留意有關發展，再考慮各項有關因素及社會意見等，作出決定。

不過香港人最愛試新鮮事物，CBD如何試，要吃多少才最保險，外國有沒有標準可供參考，就請要留意下回分解。