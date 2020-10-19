【新聞加零一】稀少糖代糖成減肥恩物？　小心愈食愈甜成增磅陷阱

如果要減肥，不少人叫餐時會叫「少甜」、「走甜」，甚至購買「無糖」食品以控制體重。現時有不少食物例如汽水、香口膠，都採用「代糖」。不但使身體攝取較少糖分，又可以保持食物原有甜味，成為減肥人士恩物。而近年興起的「稀少糖」，亦是另一種選擇。不過營養師提醒，依賴代糖或稀少糖來控制體重，有機會愈吃愈甜，減重不成反增加整體熱量吸收。

稀少糖 (楊凱力攝)

稀少糖的學名為「阿洛酮糖」，屬於單糖，一般從無花果、提子乾等天然食物中找到。由於其含量很少，所以名為稀少糖，一般用作食物的甜味劑。註冊營養師陸蕙華指，「稀少糖的質感跟砂糖相似，甜度為砂糖的7成，所產生的熱量很低，近乎零卡路里。」根據食安中心數據，目前香港有10種獲准許使用的甜味劑，包括醋磺內酯鉀、縮二氮酸基酰胺、天冬酰胺、天冬酰胺- 醋磺內酯鹽、環己基氨基磺酸(和鈉、鉀、鈣鹽)、糖精(和鈉、鉀、鈣鹽)、三氯半乳蔗糖、索馬甜、紐甜和甜菊醇糖苷，暫未將稀少糖包括在內。陸表示，早前稀少糖已經獲美國食品藥物管理局(FDA)認證為安全，即表示稀少糖可以成為新選擇。

飲食對減肥一族來說，是相當重要一環。他們不時需要計算食物的卡路里，讓自己吃得放心。故他們大多時會選取「代糖」產品，即是取代砂糖的甜味劑。它不只是幫助減少糖分攝取，更可以維持該食物的甜味。陸蕙華指，代糖的熱量與稀少糖相若，卡路里非常低。她續指代糖亦有分為人工和天然兩種，有部分代糖的甜度比砂糖高數百倍甚至千倍，「在減肥角度，稀少糖和代糖短期內可以幫助減低攝取碳水化合物，而且對血糖的波動影響不大。」她補充，不過現時未有足夠研究指長期採用稀少糖和代糖，對預防慢性疾病或體重管理有幫助。

營養師：不要過於倚賴代糖減重 有機會愈食愈甜

根據世衞建議，不論是小童或成人，根據世衞建議，不論是小童或成人，透過糖分攝取的熱量，最理想是佔全日熱量攝取百分之五至十，百分之五即約100卡路里，相等於25克糖，約5茶匙糖分相等於25克糖，約5茶匙糖分。而例如砂糖這類經後期加工的精製糖，每克產生4卡路里，故普遍認為長期食用精製糖會影響血糖，引致肥胖等問題。消委會曾引用外國研究，指經常飲用甜味劑飲料，有機會過度刺激味蕾，讓人追求更甜更濃的食物。陸蕙華提醒，減輕體重是看一日的整體攝取量，所以不要過於依賴代糖或稀少糖來控制體重，「有人認為當食用代糖食品，會覺得自己多了限額，有機會增加了整體熱量，反而會弄巧反拙。」