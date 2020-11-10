張祺忠涉殺妻案　姨仔指張順妻似綿羊　胞姊曾透露稱覺悶想離婚

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，今（10日）在高等法院續審，控方讀出死者胞妹的書面供詞。胞妹指其姊欠耐性，常批評他人的錯處；至於姐夫張祺忠，胞妹稱他少說話，對妻子順從如「綿羊」，又指兩人均屬「慳家」，生活節儉。惟張與其姊有次到英方旅行時，她曾見張不滿駕車時遭其姊「指指點點」，怒稱不會再與妻去旅行。她又透露姊多年前曾透露覺沉悶想過離婚，但張不肯。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17 日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲，下稱：陳）。

陳的胞妹陳慧賢是證人之一，現居於英國，因受疫情影響，控方只在庭上讀出其她所作的3份書面口供。

胞姊性格欠耐性愛批評

陳慧賢透露，2018年暑假時帶當時8歲的女兒來港，兩人間中會到被告的港大偉倫堂宿舍留宿。

陳慧賢形容，其姊的性格欠耐性，常批評他人錯處和教訓他人，亦經常談及投資。至於被告，陳慧賢指他一般面無表情和少說話。

被告與胞姊慳家

惟陳慧賢認為，被告和陳都「慳家」：被告多去食快餐、少去高檔餐廳，即使在夏天都少開冷氣。陳則會在早上和下午的特價時段，去酒樓飲茶，與家人外出用膳，陳要分帳。此外，陳去旅行要買最平的機票，和訂最平的酒店住宿。

張祺忠涉殺妻案經過。（詳看下圖）

+ 8 + 8 + 8

形容被告順妻似綿羊

陳慧賢指，被告和陳結婚逾30年，期間未曾動武。陳慧賢又形容， 被告順從「好似綿羊」。惟被告和陳於2018年7月去英國，期間兩人會為瑣事爭吵。其中一次外出時，陳不斷向開車的被告給予指示，被告憤怒回應稱，這是最後一次兩人一同去旅行，將不會有下次。

胞姊曾提沉悶想離婚

此外，陳慧賢2018年暑假來港期間，曾獲被告開車接載。陳在車程中不斷就租務問題罵被告。被告則一邊開車，一邊打電話予經紀，之後更把電話遞給陳。陳在車上謂：「張祺忠唔係好人嚟架，唔好以為佢係好人。」

陳慧賢在書面口供中亦指，陳多年前提及，被告常因工作而不在家，陳因此感沉悶。並有意離婚，但被告不同意，陳慧賢未有追問。

驚訝二人上年紀仍親熱

陳慧賢在書面口供中亦透露，於2018年8月16日到被告的偉倫堂宿舍留宿。她在晚上曾在客廳，望向被告和陳的房間，當時被告的身體似乎壓著陳。而陳慧賢驚訝以兩人的年紀，仍如此親熱。陳慧賢認為，被告一向不是浪漫的人。同時，被告和陳在育有子女後，兩人都未有拖手和擁抱。

案件編號：HCCC292/2019