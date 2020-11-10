張祺忠涉殺妻｜銀行經理指張妻霸道要求多　為取優惠要張即開戶

港大機械工程系副教授張祺忠涉殺妻案續審，曾為張妻陳慧文處理開戶事宜的銀行經理稱，覺陳要求多，難以相處又霸道，並會不斷施壓力以求取得更多優惠。他指陳得知介紹他人開戶可獲優惠後，即決定為被告開戶，更要經理立即到港大找張，經理聽到陳在電話著張：「簽咗先。」惟經理飛「的」趕至，張卻稱對開戶事不知情，沒有動氣下送他離開，經理最終功虧一簣。

被告張祺忠，56歲。被控於約2018年8月17 日，在香港謀殺女子陳慧文（53歲，下稱：陳）。

存款400萬可獲6千回贈

星展銀行任職經理的趙建威指，陳和胞妹陳慧賢於2018年8月14日，曾到星展的旺角分行查詢開戶問題。趙指若開戶並把一定的金額存放在戶口3個月，可獲現金回贈。以存放400萬元為例，將可獲現金回贈6千元，以及享有0.8%的利率。

陳和胞妹當天開戶，惟要獲得現金回贈，需同時開設投資戶口，以及於限期內存入款項，當天都未能辦理。趙和陳遂相約兩天後，在石塘咀西環分行再處理開戶事宜。

聞陳致電著被告簽咗先

陳於8月16日向趙表示，打算存入400萬元。此外，她另有一筆約100至200萬的款項，向趙查問如何獲取更多回贈，趙建議介紹他人開戶，陳遂決定以被告的名義開戶。

趙指，陳當時不想胞妹聽到此事，遂和趙走到另一邊商談。陳致電被告，指趙將會去找他。同時，陳未有在對話中透露詳情，僅說話急促地著被告：「簽咗先。」又吩咐趙即往港大找被告。

被告稱未能消化優惠介紹

趙因此先著同事從旺角分行帶同文件，乘搭的士到西環分行後，趙再登上該的士與同事一同到港大找被告。惟被告表示不知道開戶的事，趙大感愕然。趙遂再介紹開戶的優惠，被告回應只有半小時用膳，未能消化趙介紹的優惠，要求相約時間再會面。趙形容被告當時未有不滿，並送他們離開。同日下午，趙收到陳的訊息，表示不存入款項。

坦言為業績才提供飛「的」服務

辯方問及，陳是否一個要求多和難以相處的人，趙表示「非常同意」，並指她不停向趙施壓，要求更多的優惠。趙亦記得，陳當時不想讓胞妹知道陳有多少錢。趙亦同意陳霸道和咄咄逼人。他解釋，陳指若趙不去港大找被告，她便會聯絡西環分行的職員處理開戶。趙坦言當時為了業績，遂叫旺角分行的同事搭的士到西環，再一同到港大。趙稱，在一年中只會一、兩次提供此類服務，正常情況下不會提供。

各名證人對被告及陳的描述。(詳見下圖)

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銀行職員指陳似好有錢

花旗銀行職員李鍵豪稱，陳和胞妹於2018年8月16日，到花旗銀行銅鑼灣分行，打算開戶，若事成陳可獲現金回贈。陳並取出一張400萬元的支票，並透露丈夫提供資金，讓她購買囍帖街的物業。但李指，該支票及後彈票。

李在口供中形容，陳「買樓好似買棵蔥咁易」。他在庭上解釋，陳「好似好有錢」，而她提供的住址證明亦位於沙宣道，李認為居於該區都屬富有。此外，陳曾透露丈夫富有和忙碌。

港大職員稱覺被告體重驟降

港大偉倫堂的職員梁學博庭上形容，被告「好人」和有禮貌。案發時段未見被告表現負面情緒。梁又指，於2018年8月27日收到被告的電郵，內容大意指警方於昨天(26日)晚上到達偉倫堂，調查人口失蹤事件。被告在電郵中著同學不用緊張。梁遂跟被告指示，向宿生發送該電郵。

梁接受盤問時稱，不知道被告於2018年4月時曾入院兩星期。但他同意，被告在該時期體重驟降。

被告稱懷疑陳發脾氣離家

女警區寶珍指，被告和女兒於2018年8月20日到警署報案，指陳失蹤。被告稱，8月17日早上9時，已不見陳，認為她或「發脾氣」離家。此外，被告亦稱陳以往曾在未有通知家人下，前往英國和雲南。

案件編號：HCCC292/2019

被告涉殺妻子經過。(詳見下圖)