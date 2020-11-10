【長者日】公共交通機構下周日推長者免費優惠　所有路線適用

下周日（15日）是「長者日」，多間公共交通機構當日將向長者提供免費乘車優惠。九巴及龍運今日（10日）宣布，年滿65歲或以上的長者在當天乘搭九巴或龍運巴士，只需向車長出示「長者咭」、香港身份證、旅遊證件或以長者八達通卡「拍卡」，可免費乘搭所有九巴及龍運路線。港鐵亦指，當日會向65歲或以上持長者八達通的長者，提供免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠。根據社聯「長者日」網頁資料，新巴、城巴、新渡輪、港九小輪、天星小輪、珀麗灣客運，電車、山頂纜車，以及10條綠色專線小巴線，在下周日亦會為長者提供免費優惠。

11月15日是長者日，九巴及龍運巴士、港鐵會向長者提供免費乘車優惠。（資料圖片）

香港社會服務聯會每年會主辦「長者日」，今年的「長者日」定於本月15日，本港公共交通機構，下周日將推長者免費優惠。九巴及龍運表示，年滿65歲或以上的長者在當天乘搭九巴或龍運巴士，只需向車長出示「長者咭」、香港身份證、旅遊證件或以長者八達通卡繳付車資，均可免費乘搭所有九巴及龍運路線，包括機場路線。

港鐵亦指，年滿65歲或以上的長者於下星期日，持長者八達通可免費乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士優惠，當日八達通將不會被扣除車費。

社聯表示，「長者日」公共交通、景點、博物館及游泳池均有優惠，但呼籲長者出行時，做好防疫措施，並留意各機構及政府部門，因應疫情發展的最新安排。