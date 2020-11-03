新冠肺炎｜何栢良籲處理長者院舍通風問題　擔心環境差過餐廳

新冠肺炎第三波疫情放緩，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）於電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，現時的4人限聚令「無條件放寬」，又指若要減低感染風險，應著重來港人士、關口的檢察，收緊至48小時內的檢疫結果為陰性才能到港，與內地相同；另外，他認為，7月第三波疫情中不少長者因染疫而送命，現時應著力檢查老人院舍及殘疾院舍的環境及通風系統能否有效減低風險，於有可能出現的第四波疫時前「居安思危」作準備，院舍環境情況外界無數據，分分鐘差過餐廳。」

何栢良於電台節目中表示，近日疫情緩和，應於未發生「第四波」疫情前居安思危。（資料圖片）

何栢良於電台節目中表示，近日疫情緩和，應於未發生「第四波」疫情前居安思危，由於多個月來及七月疫情第三波來襲期間，不少院舍長者感染並推高死亡率，涉17個院舍的185人感染，社會應關注長者院舍及殘疾院舍的通風系統及環境情況，主要是空氣流通問題上，以減少傳播風險。

他說，不少院舍的內部環境不如外界所了解、掌握，部份床位亦相對密集，「環境分分鐘差過餐廳。」要協助增加空氣淨化機、紫外光燈等加強防病毒措施，此外，不少感染相信是來自較多外出的職員及其家人，加強抽檢也較重要。

而家歐洲嗰邊好嚴重，係有呢個需要

此外，他又提到，現時的4人限聚令「無條件放寬」，政府同時可進一步每日匯報每日檢測數字，令外界安心，為減低外地傳染風險，港府可應著重來港人士、關口的檢測，收緊至48小時內的檢疫結果為陰性才能到港，並非部份地區72小時，以免混亂又可以較安全，以及可與內地的措施看齊，「而家歐洲嗰邊好嚴重，係有呢個需要。」同時認同可作為商討通關的條款。

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