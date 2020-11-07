的總推「愛心出行易」電召服務　助長者及行動不便人士召的士覆診

的士司機從業員總會與多個團體合作推出「愛心出行易」計劃，助長者及行動不便人士電召的士覆診。計劃專為60歲以上長者，或行動不便人士，解決前往醫院覆診出行困難問題。初期有100部的士響應，車資會按錶計算，並加收5元電召費。 的士司機從業員總會理事長黃一峰稱，希望計劃能以中西區為試點，日後推展至全港。

「愛心出行易」計劃今日（7日）正式啟動。計劃旨在為60歲以上長者或行動不便人士解決前往醫院覆診出行困難問題。（黃穎津攝）

的士司機從業員總會、的總愛心基金會、以及香港島各界聯合會中西區地區委員會等團體，合作推出「愛心出行易」計劃。計劃希望為長者及有需要人士，解決前往醫院覆診時出行困難等問題。服務對象包括中西區居民、行動不便或年滿60歲人士，以及協辦團體或「的總之友」會員。有需要人士，可憑「的總之友」咭，提前2小時致電預約的士，的士司機會提供由居所至醫療機構，或醫療機構至居所的接載服務，並會協助會員擺放輪椅及上落車。車資則會按錶計算，但需加收5元電召費。

謝彬（右二）笑稱：「都係做生意，晒多少少時間啫！」（黃穎津攝）

的士司機：都係做生意，晒多少少時間啫！

香港島各界聯合會中西區地區委員會主邱松慶認為，計劃能有效解決長者及行動不便人士的出行困難。他指出，覆診時間大多集中在早上8時至9時，其時正值早上上班高峰期，的士司機大多不願意用更多時間接載行動不便人士。而在「愛心出行易」計劃下，只需致電的總服務熱線，便能成功約車，令覆診出行變得更方便。

的士司機謝彬是第一批參與計劃的司機，被問及會否擔心因參與計劃而減少載客時間，他笑稱：「都係做生意，晒多少少時間啫！」

的士司機從業員總會理事長黃一峰指，目前已有100輛的士，早、夜更各100名司機提供24小時電召服務。他又稱，計劃是前線司機優質服務的重要一環，體現司機助人為快樂之本精神，希望計劃能以中西區為試點，日後推展至全港。