理大研三選址建過渡性房屋　深水埗欽州街地皮估算建設費逾2億元

理大賽馬會社會創新設計院獲馬會慈善信託基金撥款逾2,400萬元，研究三個閒置選址興建過渡性房屋，包括前聖公會赤柱小學、深水埗欽州街天橋相鄰土地及馬灣舊村。團隊繼於前年公布初步方案後，近月發布完整報告，包括所需成本、設計等。 團隊建議可改建聖公會赤柱小學，配以組裝合成建築法提供共47伙，建築成本約為4500萬元；而在馬灣舊村則建議可提供約330伙。至於早前社聯申請興建過渡性房屋的欽州街地皮，團隊分別提供兩個方案，分別包括及不包括地下停車場，估算建設費用為2.1億元至2.5億元。三個項目約可提供590伙。

於前聖公會赤柱小學，團隊建議改造舊校舍提供26伙，並在學校操場以組裝合成法興建三層的建築物，額外提供21伙。（理大報告截圖）

理大賽馬會社會創新設計院公開研究報告，除修訂項目可提供伙數外，亦包括預計建造費用。

前聖公會赤柱小學提供47伙

於前聖公會赤柱小學，團隊建議改造舊校舍提供26伙，並在學校操場以組裝合成法興建三層的建築物，額外提供21伙。項目擬提供共47伙單位，當中包括23伙單人單位、15伙雙人單位及9伙家庭單位。團隊建議於天台興建農莊及在地面設置市集及茶座。團隊估計組裝合成建設費用為4500萬元至5400萬元。

涉及業權問題荒廢多年、原擬作馬灣公園二期的馬灣舊村，研究團隊建議將其分為7個區，當中於D區會使用組裝合成法興建兩所五層高的建築物，提供老人宿舍及青年宿舍。項目可提供158伙，當中包括96伙單人單位及62伙雙人單位。此外，團隊又建議改裝現有村屋，提供約172伙過渡性房屋單位。至於其他區則分別建議用作商業用途、餐飲街、舊村活化等。

欽州街地皮料需最少2.1億元建設費

至於早前已獲社聯申請興建過渡性房屋的深水埗欽州街地皮，團隊建議可指運輸署建議興建地下停車場，不過由於會令可提供伙數減少約四成，因此團隊強烈建議採用不包括停車場的方案。根據研究報告，他們建議採用組裝合成法，興建樓高四層的建築物，提供213伙單位。他們估計建造費用介乎2.1億元至2.5億元。