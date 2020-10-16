英皇1元出租上環高陞大樓22個單位予新家園協會　推過渡房屋計劃

英皇集團公布，與非政府機構新家園協會合作，推出「共•融舍」房屋共享計劃，以象徵式1元租金，出租上環高陞大樓22個單位租予新家園協營運，為期一年，協會將分租單位予有迫切住屋需要或輪候公屋三年以上的基層人士，特別是單親家庭和少數族裔等弱勢社群。

計劃提供的單位面積由340至390平方呎不等，每個單位標準月租5,700元，可容納最多2個家庭或3個同性別同種族的單身人士共住及攤分費用。為加快計劃推行，英皇負責統籌所有單位的翻新修葺工程，並獲得英皇集團旗下歐化傢俬贊助單位內的基本傢俬配置，如床、床褥、衣櫃及餐桌椅等，讓有需要的家庭或人士可以即時入住，節省開支。

英皇慈善基金及新家園協會日前舉行義工活動，20多名義工一同為已修葺的單位以及公共空間清潔及翻新髹油，冀發揮體現共融、互助的精神。

英皇國際執行董事楊政龍表示，與新家園協會合作除了響應政府呼籲，亦希望能夠善用等待重建發展的舊樓物業，為有迫切住屋需要的基層人士提供過渡性居所，減輕其住屋壓力回饋社會。

「共•融舍」房屋共享計劃會設立「共•融舍公益服務隊 」及「好鄰居獎勵計劃」，在新家園協會社工帶領下，住戶將參與成立公益服務隊，自行籌組、管理及執行房屋及社區管理工作，包括公共地方清潔和管理、籌辦社區及聯誼活動等。為鼓勵住戶積極參與社區建設及實踐互助生活方式，推出「好鄰居獎勵計劃」，以獎勵住戶貢獻鄰里社區，互助互惠，如幫助其他住戶暫時託管小孩及自覺維修公共設備等，可轉換成積分，累積積分即可獲不同程度的獎勵以作肯定。