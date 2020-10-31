運房局冀獲立法會額外撥款33億元　建1.5萬過渡房屋單位

運輸及房屋局局長陳帆今日（31日）在網誌表示，為紓緩輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣人士的生活困難，政府已覓得足夠土地興建合共12,700個過渡性房屋單位，期望能達至提供15,000個單位。要達到此目標，運房局建議向現有的資助籌建過渡性房屋項目額外注資33億元，令資助計劃總金額增至83億元。他希望立法會能支持此項撥款申請，協力改善基層市民住屋環境。

已覓得土地興建1.2萬個過渡性房屋單位 目標為1.5萬

陳帆稱，政府現時已覓得足夠土地興建合共12700個過渡性房屋單位，當中有1165個單位已落成，合資格的家庭亦已陸續遷入居住。政府以達至提供15000個過渡性房屋單位的目標。

陳帆提到，有過渡性房屋的家庭表示，入住過渡性房屋能改善生活環境，對緩解他們的租金負擔亦有幫助。在出租公屋的供應未到位前，運輸及房屋局正全力推動過渡性房屋，以紓緩輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣人士的生活困難。過渡性房屋項目重視居民與社區共融及生活配套，部分項目會設有社區服務設施，如社會服務中心、自助洗衣場等。

陳帆：興建15000個單位需合共83億元

為支援非政府機構籌建過渡性房屋項目，政府獲立法會支持撥款50億元，並在今年6月推出資助計劃。至今，已有5個過渡性房屋項目獲得資助，涉及金額約為22.3億元，可提供4076個單位。以平均每個單位的資助額約為55萬元計算，要達到興建15000個單位的目標，運房局建議向現有的資助計劃額外注資33億元，令資助計劃總金額增至83億元。陳帆希望立法會能支持此項撥款申請，協力改善基層市民住屋環境。

20/21年度可編配公屋單位約3萬個

陳帆表示，房委會在2020/21年度，估算可編配的公屋單位約有 31400個，數量較過去五年平均每年實際編配約26000個單位為高。

在資助出售房屋方面，房委會今年已推出7047個居屋單位，較去年大幅上升約2100個單位，並為更針對市場需要，把過往綠表與白表申請者的配額比例由五比五，調整至四比六。此外，為增加白表市民的置業機會及選擇，「白表居屋第二市場計劃」亦已由2017年11月起恆常化，名額由當時的2500個逐步增加至今年的4500個。

另一方面，政府今年亦成功招標出售安達臣道一幅私人住宅用地作「首置」發展，發展商須以市價八折，向符合政府指定申請資助的人士出售不少於1000個「首置」單位。