內地官方大手購百萬心臟支架低原價95% 　港醫生：難加入集體訂購

部分冠心病患者需接受冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔手術」），手術費達數萬元，當中包括萬多元的心臟支架。 在內地，國家醫療保障局最近宣布，集中大批採購了100多萬個心臟支架，料明年一月可供使用，本來國產品牌的心臟支架平均價格為人民幣1.3萬元，在集中採購後大幅下降至每個700元，即只是原價約5%。 本港有心臟科醫生指出，香港一年使用的心臟支架數量與100萬相距甚遠，難以大手購入，即使購入數萬個，折扣優惠未必很多；兩地醫療制度不同，香港也難以加入內地的集體訂購。

心臟支架是通波仔手術所屬用具，售價不菲。 (資料圖片)

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本港公立醫院使用歐美及內地生產支架

一名公立醫院心臟科醫生表示，醫院管理局主要使用第二代支架，例如是藥物塗層支架，大部份來自美國，其次是歐洲生產，也有部份醫院採用內地支架。該醫生指使用哪款產地的支架，由醫生臨床決定，醫生會視乎其物料特性及病人情況而決定。

他稱，一般而言，病人需要自費大約7萬元完成通波仔，其中一萬多元是支架費用，其餘是超聲波導管、球囊及鋼線等費用等，假如病人有財政困難，可以申請撒瑪利亞基金或以醫療保險理賠。若屬緊急通波仔，即直接送入急症室搶救的病人，支架等費用由公立醫院負擔。

部分冠心病患者的心血管堵塞，需接受冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔手術」）。 (資料圖片／盧翊銘攝)

本港每年使用約8000個支架

該醫生指出，以一名病人使用兩個支架估算，醫管局一年使用8,000個通波仔支架。他認為內地使用中央採購，國家層面也要採購一百萬個支架才能大幅降價，香港每年使用數量相差甚遠，而即使香港加入內地採購，但兩地醫療制度不同，也難以實行。

另一名公院醫生表示，公立醫院常用歐美、日本等地的心臟支架，香港以往沒有討論大批購入支架的可行性。他認為香港使用量不高，「無可能有一百萬」，較難統一入貨，另兩地系統有差異，「有啲難合作」。

有公院醫生表示，公立醫院常用歐美、日本等地的心臟支架。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不同病人所需支架不同 統一採購礙選擇

今次內地大批購買的是「冠脉藥物洗脫支架」，亦即香港的「金屬藥物塗層支架」（DES）。私人執業的心臟科專科醫生梁達智稱，香港有很多款式的DES，「有8種以上，常用的品牌也有4至6種。」他舉例指，包括雅培、Orbusneich、Boston Scientific、Medtronic等。

他認為，現時市面上有眾多牌子及款式的心臟支架，令醫生及病人都有選擇，「有唔同長度、大細，唔同支架配唔同藥。」他解釋，一般病人接受通波仔後，需服用雙重抗血小板藥半年至一年，但若使用了某款支架後，僅需服用一個月的抗血小板藥已可，「呢款貴啲，有啲人未必需要，但有啲病人可能有腫瘤，需要好快再做其他手術，就會用呢款。」他擔心統一採購後，只有一款支架，難以因應不同病人的病情提供到合適的支架。

心臟科專科醫生梁達智擔心統一採購後，只有一款支架，難以因應不同病人的病情提供到合適的支架。 （資料圖片／洪嘉徽攝）

醫生相信競爭可逼廠商減價

梁醫生續指，即使本港購買數萬個支架，也未必獲得內地般的優惠折扣，而支架只可存放一、兩年，不可預先購入，「唔可以買定，又會浪費。」他稱，本港出售心臟支架的公司數量增多，在競爭下價格也有所下降，「近一兩年比起十年前已經便宜咗10%至30%」，他相信只要競爭愈多，價格可以愈平。

記者向食物及衞生局查詢有否考慮集中採購心臟支架或參與內地的中央採購程序，局方回覆指，醫管局設有機制定期評估，並按照相關的規例及指引採購醫療裝置，詳情請向醫管局查詢。

通波仔手術費達數萬元，當中包括萬多元的心臟支架。 （資料圖片）

醫管局：生產和質量須達標 否則不採用

醫管局則指，現時每年約有7,000至8,000宗「通波仔手術」在公立醫院進行，當中使用的支架屬病人自費醫療項目。醫生會根據病人臨床情況，建議為病人置入適合的支架種類及型號。有關醫療器材採購方面，醫管局有既定機制審批醫療器材的採購程序。相關專科的專家主要會考慮器材的科研實證、安全性、功效、成本效益及臨床應用經驗等因素。

醫管局會要求心臟支架供應商於投標時提供原產地政府或衞生部門發出的製造商牌照；生產和質量管理符合ISO 13485、FDA、CE、BSI或等效的國際標準權威認證；符合FDA 510(K)、CE或等效的國際標準相關證明，否則不會予以考慮。

記者正向數間出售支架的公司查詢若本港集體訂購，有關價格可以下降多少，正待回覆。