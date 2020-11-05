「國家隊」出手　內地心臟支架大減價　單價從1.3萬降至700元

心臟病是現代常見疾病，「通波仔」則是十分常見的治療冠心病治療手術，醫生會透過介入手術，改善患者冠狀動脈血管收窄及阻塞等情況，而心臟支架則是「通波仔」手術常用到的醫療器具。 在內地，心臟支架國產品牌均價1.3萬元（人民幣，下同）左右，進口品牌價格則在11400至23300元之間。而2019年，內地居民人均可支配收入中位數26523元，相較之下，心臟支架價格實在不便宜。 不過，這種情況即將改變。國家醫保局宣布，集中大量採購一百多萬個心臟支架，均價每個僅700元人民幣，明年一月就可投入供病患使用，這無疑為大量患者帶來了福音。

央視報導，今天（5日）上午9點，由國家醫保局組織的首次高值醫用耗材冠狀動脈支架集中帶量採購工作在天津進行。本次集中帶量採購的冠脈支架材質為鈷鉻合金或鉑鉻合金，載藥種類為雷帕黴素及其衍生物，採購周期為兩年。

相同產品平均降價93%

此次共有11家企業參與投標，其中大陸境內註冊上市的26個冠脈支架產品參加。最後擬中選產品10個，經過本次集中採購，支架價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右。與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%，國內產品平均降價92%，進口產品平均降價95%，首年意向採購量達107萬個，占2019年全部材質採購量（165萬個）的65%。

目前，內地一年約需用掉165萬個心臟支架。（央視微信公眾號）

央視報導稱，由國家組織冠脈支架集中帶量採購是治理高值醫用耗材價格虛高、流通亂象的重要舉措，採購價格大幅降低，將顯著減輕群眾醫藥費用負擔。預計大陸全國患者將於2021年1月用上這批中選產品。

大陸有心血管疾病患者愈來愈多，從2009年到2019年，冠心病（PCI）手術量從23萬例發展到超過100萬例，年增長速度10%—20%。

目前以每台手術支架使用量約1.5枚計算，大陸一年要用掉150萬個心臟支架。國家醫保局表示，中國醫用耗材市場規模3200億元，其中高值醫用耗材1500億元。而冠脈支架的總費用就達150億元左右，佔全國高值醫用耗材總費用的十分之一。

官員稱，由於臨床用量較大、競爭充分，充分競價的條件已經成熟，心臟支架成為大陸國家首個高值醫用耗材領域集中採購品種。

央視統計，在此次集中採購前，內地國產品牌價格每支7500—18500元人民幣，中位數是14000元，進口品牌價格11400—23300元；同代支架若以人民幣計算，價格巴西最低2183元；美國患者支付價6403—18507元；法國零售價6881元；日本醫保支付7693—18747元。

心臟支架從超過萬元降至不到七百元，降價幅度超過九成，網友大呼不可思議，許多人在感慨「患者福音」之餘，也擔心這種低價心臟支架品質如何？

對此，天津市有關部門表示，經密集調查研究醫療器械品質監督檢驗中心，並對檢測能力了解後，保證中選產品品質可追溯。能確保每一個產品應用到患者身上是安全的，是有效的。

國家集中採購已為患者節省216億元

此外，央視還稱，由國家採集心臟支架並非只讓價格「一降了之」，集中采購幫助企業降低成本、銷售費用、財務成本以及通過規模經濟實現單位生產成本。

國家集中大量採購藥品和耗材此前實際上已經開始進行。據《經濟參考報》報導，截至目前，已成功開展的三批國家組織藥品集中採購，共涉及112個藥品品種，平均價格降幅54%。三批「國採」下，據國家醫保局測算，集採的112個品種，按約定採購量測算，每年藥品費用從659億元下降到120億元，節約539億元。按報銷比例60%計算，可為患者節省216億元，同時也為醫保基金節省323億元。

「十四五」規劃要求推進集中採購使用改革

值得注意的是，剛剛發布不久的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中也提出，要健全醫療救治、科技支撐、物資保障體系，提高應對突發公共衛生事件能力。堅持基本醫療衛生事業公益屬性，深化醫藥衛生體制改革，加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局，加快建設分級診療體系，加強公立醫院建設和管理考核，推進國家組織藥品和耗材集中採購使用改革，發展高端醫療設備。