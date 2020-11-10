【雙11】環團料香港今年棄逾10億件網購包裝垃圾 　籲審慎購物

明日（11日）是「雙十一」網購促銷日子，綠惜地球推算，2019年網購平台一年已消耗逾9億件網購包裝垃圾。單是香港最大網購平台「香港電視網絡有限公司」，去年便處理約551萬張訂單，假設每張訂單有五件產品，共用上17件包裝，一年已消耗掉9,421萬件網購包裝。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，疫情下，網購速遞成為另一「新常態」 ，2020年頭十個月銷售量比往年同期增加119%，估計香港2020年網購包裝垃圾棄置量，會首度突破10億件的大關。他提醒，「雙十一」促銷日，表面是全球狂歡，實際卻是「創造即棄垃圾而讓地球飲泣」，故呼籲公眾要抵住消費誘惑。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗。 （資料圖片）

綠惜地球翻查香港最大的網購公司「HKTVmall」上市公司公告，其在2019年全年每日平均有15,100張訂單，平均生意額504元。假設每一訂單買5件產品，除消耗大紙箱、速遞單、保護速遞單的膠膜、紙箱膠帶、宣傳單張、出貨收據、防撞氣泡布等7件包裝；每件產品又會有氣泡紙和產品小紙盒，總計17件網購包裝，推算香港電視去年全年就用上9,241萬件網購包裝。由於香港電視市佔本地網購市場10%，按此估計，香港2019年將消耗9億2410萬件包裝品。

綠惜地球呼籲，公眾要抵住「雙十一」的消費誘惑，掏腰包前務請「停一停，諗一諗」，想清楚需要和想要。若真要網購，便光顧使用可重用包裝、提供回收包裝品服務、減用內包裝及不派發宣傳品的商店。 此外，綠惜地球指各網購公司亦應承擔減廢責任，為消費者提供簡約包裝（減用內包裝）、不派發宣傳品的選項，提出走塑減廢的目標及方案 ，勿只為盈利而犧牲了環境。