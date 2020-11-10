養和醫院首引入生物製劑臨床應用準則　助哮喘患者訂最佳治療方案

患嚴重哮喘或過敏症的病人，往往需面對龐大的精神壓力，亦需面對隨各種療程而來的財政負擔。近年生物製劑的出現成為病人的新曙光，助減輕過敏症狀之餘，即使復發亦可減低嚴重程度。 養和醫院過敏病科中心早前與海外團隊提出一套用作治療嚴重哮喘的「生物療法臨床應用框架」，並首度將該框架引進本港，以客觀準則為病人選擇最合適的生物製劑。

李德康醫生表示，生物製劑的原理非針對特定致敏原，因此對多種過敏症都有效，治療效果快而持久。（養和醫院提供）

養和醫院過敏病科中心主任、免疫及過敏病科專科醫生李德康指出，醫學界近年發現不少過敏病症的發炎反應相似，針對未必找到致敏源的個案，如非過敏性哮喘或復發性鼻瘜肉的患者，由於生物製劑不受制於特定致敏嗎，故有助阻截引致過敏症或過敏性發炎的化學反應，抑制炎症。

李德康續指，生物製劑的治療效果快而持久，病人的徵狀一般在注射一至兩針後便有明顯改善，亦有助重新調節免疫系統，達致「治本」的效果。

目前有數種生物製劑均可用於治療哮喘等過敏症，李德康與加拿大及英國的研究團隊，共同提出客觀的準則，名為「生物療法臨床應用框架」，讓醫生根據患者的各項化驗結果，包括血液嗜酸性粒狀細胞數目、呼出的一氧化氮含量、定量痰液誘導細胞檢測，以及總免疫球蛋白E（IgE）水平等，以選擇最適合哮喘病人的生物治療方法。相關準則早前已於學術期刊Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology上發表。