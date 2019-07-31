【濕疹】本港引入新生物製劑　22歲病人痕癢難眠脫皮　變皮膚平滑

數字顯示，香港每五人就有一人患不同程度的濕疹，濕疹復發受氣候、環境、飲食、衣物等多種因素影響。中度與嚴重程度的濕疹患者，除了身體上的不適，隨濕疹而來的心理壓力亦是無可避免的難題。22歲男患者Joseph是其中一人。他自小受濕疹困擾，濕疹是他的一部分，有時皮屑多得需要用吸塵機清理，嚴重時夜晚因太過痕癢難以入眠。 本港今年引入針對濕疹的生物製劑，患者需定期注射，新藥主要針對引發痕癢反應的個別細胞，有助令患者的濕疹症狀減少。

Joseph用藥約三個月，皮膚有改善之餘，睡眠質素亦較以往好。 （盧翊銘攝）

22歲的Joseph臉上和眼旁呈粉紅色，手腳和腹部亦有泛紅，不過他自評皮膚已較以前好轉，他訴說過往病況更惡劣：「之前係凸起，有啲一嚿嚿、一粒粒咁」，過往濕疹復發時，脫皮的情況亦會非常嚴重，在家中需不時用吸塵機清理皮屑。

Joseph的媽媽一直為他監察及紀錄濕疹發作的病情。（盧翊銘攝） Joseph從小到大都有濕疹，未想過要「斷尾」：「濕疹咪濕疹囉，都係我嘅一部分」。對Joseph而言，這個皮膚問題帶來的最大不便，就是每次打籃球出汗後要盡快洗澡，否則會全身變得又紅又燙。他慶幸成長過程未被人排斥或歧視，反而會因濕疹而得到同路人的關心及同情。 一年前，他完成英國的學業返港，兩地的氣候差異，加上面對求職的壓力，令濕疹復發得不可收拾。日間會不自覺地抓癢，到夜晚則因太過痕癢難以入眠，致翌日無精神；他的媽媽更透露，即使他入眠後仍會無意中抓癢，聲音之大令她在隔壁的房間都聽得見。

Joseph使用生物製劑前的皮膚狀況：

生物製劑需在患者的肚皮注射。（盧翊銘攝）

患者用藥後較易入眠 皮膚僅泛紅未見腫塊

Joseph曾向中醫求診，其後轉往皮膚專科求醫，於三個月前接觸到新藥生物製劑並開始注射。受訪當日他剛從日本旅遊返港，天氣轉換令濕疹輕微復發，不過Joseph形容注射新藥約一星期後，晚上的痕癢情況已減少，至約一、兩個月後，皮膚明顯平滑，即使復發也只是發紅，並非發炎至有腫塊。

他第一次注射生物製劑時需打兩針，之後兩、三日，肩膀、頸部及腮位置均有發熱，如曬傷般灼痛，但未覺有其他副作用，雙眼的紅腫程度亦未有惡化。

Joseph使用生物製劑後的皮膚狀況：

濕疹問題令不少人困擾。（盧翊銘攝）

新藥於2018年10月底正式於本港衞生署註冊。（盧翊銘攝） 生物製劑專攻發炎因子 不傷害其他器官 翻查資料，新藥於去年10月底正式於本港衞生署註冊，至今年初陸續有病人用藥。 皮膚科專科醫生陳厚毅表示，濕疹的症狀包括痕癢及紅疹，近年的科研發現令皮膚痕癢及紅腫的原因，是患者體內的其中一種白血球「T細胞」活躍時，會產生特別發炎因子，如白細胞介素-4及白細胞介素-13。 生物製劑抑制發炎因子以控制病情。陳厚毅續指，過往的治療濕疹方法，包括處方抗過敏藥、類固醇藥膏等，但有些藥物如環孢素，透過減低免疫力令皮膚敏感度下降，或同時可致血壓高，亦對腎功能有影響。

陳厚毅認為，藥物見效對嚴重濕疹患者的身心可帶來正面影響。（盧翊銘攝）

5%病人用藥後現副作用角膜炎

新藥每劑為數千至一萬港元，適用於中度至嚴重濕疹患者，患者需每兩星期注射一次，視乎藥效日後或可減少注射頻率。陳厚毅引述一項2016年於《新英倫醫學雜誌》的研究，逾千名病人當中，有超過一半人於注射生物製劑後16星期內，在發炎範圍及嚴重程度有75%的改善，若配合類固醇藥物使用，逾75%病人的皮膚狀況有進步。陳厚毅透露，不少人因濕疹致焦慮、情緒低落，甚至想輕生，藥物見效對嚴重濕疹患者身心均有裨益。

陳厚毅補充指，約5%病人用藥後的副作用為角膜炎，暫未知原因；而由於藥物會注射在肚皮上，針口位置會疼痛、瘀或腫脹。他又稱，暫不建議懷孕或哺乳時期的婦女，以及本身有嚴重的肝、腎衰竭人士用藥，因目前未有足夠醫學數據證實這些人用藥安全。