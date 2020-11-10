文子星案｜高院裁定3項越獄罪可作引渡　印政府可引文回印受審

被印度發出紅色通緝令的印度裔港人文子星（Ramanjit Signh），涉嫌在印度策劃恐怖活動及越獄等，被當地政府要求引渡回國受審，裁判官早前裁定其中18項罪行屬可引渡罪行，但拒引導當中的3項越獄罪，印度政府認為該3罪亦應可引渡，早前提出上訴。高等法院今（10日）裁定印度政府勝訴，並可就越獄相關罪名引渡文子星回印受審。

文涉在印協助教唆越獄

涉及是次上訴的3項罪行包括：越獄、教唆越獄及協助越獄。文子星被指在印度向囚犯稱，當他離開監獄後，會到港籌募經費購買武器劫獄；文子星到港後曾向一名印度男子滙款，以作劫獄之用，而劫獄事件的確在2016年11月27日發生，一群假扮警方的人士持槍劫獄並逃去無蹤。

修例有包底條文

印度政府指越獄罪行包括在《逃犯條例》內，而且在港可被判處超過1年監禁，在印度也可被判達2年監禁，認為應該屬可引渡罪行，即使在雙方協議的條文中，未明文提到越獄罪，但條文其實有一項「包底條文」；不過文子星則反駁該「包底條文」只適用於新罪行。

法官指，參考條文用字、專家意見、立法程序等資料後，同意印度政府說法，並，裁定有關3項的越獄罪亦屬可引渡的罪行。

案件編號：HCMA139/2020