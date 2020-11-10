新冠肺炎｜哈薩克返港機組人員傳染三家人　專家憂重演海員播毒潮

本港新冠肺炎疫情反覆，由10月初至今，共有15名機組人員到港後確診。其中一名由哈薩克返港、居於東涌昇薈的患者（第5377宗個案），疑回家不足一日，即傳染了三名同住家人，包括一名只有2歲的女童。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌批評衞生署對本地機組人員的檢疫及檢測安排太寬鬆，建議全部機組人員不分國籍，均應等候檢測結果後才可離開機場回到酒店或住所；呼吸系統專科醫生梁子超則擔心重現7月由免檢疫人士引起社區爆發的情況，他建議所有機組人員都應在酒店接受檢疫14天，或者直至下一次飛行。 確診機組人員所住的酒店遍及港九及離島多區，當中包括不少Staycation熱點，譬如香港愉景灣酒店、港島海逸君綽酒店，日前連九龍香格里拉酒店也「中招」。梁子超建議在機場附近為他們設指定酒店安排隔離，既方便他們工作，亦更容易安排點對點安通工具，防止病毒滲進社區。

曾到哈薩克返港的確診機組人員，居於東涌昇薈3座，其家人在他返家後翌出現病徵。（資料圖片／林嘉淇攝）

近一個月15名機組人員確診

翻查資料，由10月初至今，共有15名機組人員到港後確診，當中13人住在酒店，一人（第5268宗個案）沒有報稱住處，第5377宗個案住在東涌昇薈居所。第5377宗個案、38歲男患者在本月7日乘搭RH372貨機航班從哈薩克抵港，同日發病，其後傳染了三名同住女家人，年齡介乎2至38歲，她們在8日發病 ，即男患者回家不足一日即傳染三人。

政府委託了檢測公司Prenetics，在香港機場提供牛津大學團隊研發的Oxsed RaViD Direct 快速測試。（黃寶瑩攝）

本地機組人員毋須等候檢測結果即可離開機場

據衞生防護中心指引，所有機組人員抵港後，都必須在臨時樣本採集中心提交深喉唾液樣本，而航空公司必須安排往返機場與酒店或住所的點對點交通。

本地機組人員提交深喉唾液樣本後，可以離開臨時樣本採集中心，回到住所進行檢疫及醫學監測。機組人員需自我隔離24小時，或者直到下一次由航空公司安排的飛行職務為止。

本地機組人員提交深喉唾液樣本後，可以離開臨時樣本採集中心，回到航空公司同意的住所進行自我隔離。（資料圖片／梁鵬威攝）

外籍機組人員若持外地陰性結果 亦毋須等檢測結果

對於非本地的機組人員，政府建議他們在抵港前48小時，在認可的實驗室接受核酸檢測，並取得陰性結果證明書。若持陰性檢測報告及持有航空公司發出的證明書，機組人員可於提交樣本後離開臨時樣本採集中心，而毋須等候結果，並前往酒店進行自我隔離，直至執行下一次飛行職務。

倘沒有陰性檢測報告，機組人員須留在臨時樣本採集中心等候化驗結果，直到證實結果呈陰性後才可離開，並在由航空公司安排的酒店房間內進行自我隔離，直到下一次飛行職務為止。

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許樹昌：對本地機組人員安排太寬鬆

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，從歐美地區抵港的機組人員感染風險高，批評衞生署對本地機組人員的檢疫及檢測安排太寬鬆，做法不理想。他建議全部機組人員均應等候檢測結果後，才可回到酒店或住所。他表示明白機組人員較為趕時間或疲累，但當RT-Lamp快速測試通過短期試驗，可正式投入服務時，等候結果的時間僅需約一小時，便可讓他們取得陰性結果後才回家。

梁子超：擔心重現第三波疫情爆發 倡機組人員酒店檢疫

呼吸系統專科醫生梁子超稱，現在全球疫情嚴峻，機組人員的感染風險高。即使他們登機前持陰性結果，亦可能只在潛伏期，不代表沒有風險。對於第5377宗個案，他直言：「依家睇到就傳染三個人啫，但病毒可能已經滲入社區，只係我哋未發現。」他直指，現時衞生署對於機組人員的安排「有大漏洞，唔使旨意個案清零」，更擔心會重現7月由海員引起社區爆發的情況。

梁子超對於機組人員檢測及檢疫有三大建議，首先是雙重檢測，即要求機組人員在登機地點先接受一次檢測；抵港後，衞生署應要求所有機組人員等候檢測結果後，才離開臨時採樣中心。由於機上亦存在感染風險，他認為24小時的自我隔離太短，指出所有機組人員都應在酒店接受檢疫14天，或者直至下一次飛行。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

確診機組人員酒店遍及多區 梁子超促設指定酒店

現時香港並無針對豁免檢疫人士，安排指定酒店自我隔離。由10月至今的確診機組人員，曾於港島、九龍及離島多間酒店暫住，當中包括不少Staycation熱點，譬如香港愉景灣酒店、港島海逸君綽酒店、香港九龍諾富特酒店等等。

梁子超直斥這情況「係唔掂」，建議在機場附近為機組人員設指定酒店，既方便他們工作，亦更容易安排點對點安通工具。早前確診的第3398宗個案是酒店職員，疑因接待海員而確診。梁子超說，設指定酒店能更有效監察酒店員工的健康，亦可防止病毒滲進社區，避免重現第三波爆發的漏洞。

而許樹昌則表示，若要所有機組人員均入住酒店，恐怕房間數目不足，但建議航空公司盡量為機組人員張羅酒店。