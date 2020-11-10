新冠肺炎｜增9人確診　東涌昇薈染疫哈薩克返港機組人員3家人中招

衞生防護中心今日（10日）公布新增9宗新型冠狀病毒肺炎個案，累計增至5,390宗確診個案。當中2宗是本地個案，均與之前個案有關，一是住大埔寶雅苑、任教沙田主風小學的教師，其丈日前確診，她曾接觸33名畢業生，當局將向學生派樣本瓶；另一位患者是住在大圍金獅花園的28歲女子，與本地個案有流行病學關連。 輸入個案增4宗，從印尼、厄瓜多爾及德國到港；另3宗與之前輸入個案相關，患者為一名2歲女童及兩名30多歲女子，同住於東涌昇薈3座，相信與昨日（9日）報告的一名從哈薩克來港的確診機組人員，報住同一屋苑。該機組人員為貨機員工，於上周六 （7日）抵港，同日出現病徵，而相關三名患者，則於翌日（8日）發病，相差只一日。另外，本港至今暫有少於10宗初步確診個案。

東涌昇薈近日累計有4人確診 新冠肺炎。（資料圖片）

沙田主風小學女教師確診 曾出席畢業禮

新增9宗確診包括兩宗本地個案，均與之前個案有流行病學關連，其中第5382號個案、43歲女子確診，其50歲丈夫早前確診，二人居大埔寶雅苑興和閣，大埔群組近十日增至10人染疫。

女患者是沙田聖公會主風小學的教師，曾接觸該校6B班畢業生，當局稱該批學生約33人，正安排向眾人派發深喉唾液樣本瓶化驗，惟當局稱未知該33人目前就讀哪些中學。

第5384號個案、28歲女患者是之前確診的第5375號個案的同事，一同於灣仔告士打道光大中心工作，她於11月7日出現病徵，11月8日到律敦治醫院急症室求診，同日交樣本瓶後確診，患者住大圍金獅花園金寧閣，其丈夫需送入檢疫中心。

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哈薩克抵港機組人員周六發病 3家人翌日出現病徵

7宗新增輸入個案，有其中3人（編號：5388、5389、5390）同住於東涌迎康街1號昇薈3座，3人是之前個案的家人，於11月8日出現病徵，故早前已送入醫院，患者分別是2歲、36歲及38歲女子。

翻查資料，於昨日（9日）報告的第5377宗確診個案、38歲男子亦報稱住在同一住址，他是機組人員，從哈薩克來港，乘坐貨機RH372航班，11月7日抵港，同日出現病徵。

其餘4宗輸入個案均無病徵，分別從印尼、厄瓜多爾及德國抵港。其中第5385號個案、48歲男患者從等候檢測中心、青衣華逸酒店送院。