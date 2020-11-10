新冠肺炎．11.10｜再增5宗本地確診個案　近百校爆上呼吸道感染

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增9宗確診個案，累計增至5,390宗。撇除4宗輸入個案，其餘5宗均是本地個案。

當中兩名女病人與大埔寶雅苑50歲患者有關連，分別是其在沙田聖公會主風小學任教的妻子，以及灣仔光中大心的公司同事。另3名患者居於東涌昇薈3座，與從哈薩克返港的確診男機組人員有關連，相信他在回家不足一日，即傳染三名家人，最小的為一名2歲童。事件揭示機組人員免強制檢疫，成為防疫漏洞。

4人限聚令及食肆每枱最多坐6人等的防疫措施，將於本周四（12日）午夜屆滿，署理行政長官張建宗表示，市民防疫意識鬆懈，加上本地有隱形傳播鏈，防疫措施無條件再放寬，現有限聚令、6人限桌令等措施將再延長一周。他又預告，安心出行應用程式、香港與新加坡旅遊氣泡，及居廣東省、澳門港人回港免檢疫安排，將於一、兩天內有公佈。

新冠肺炎｜三局長今列記者會 或公布單向通關、氣泡旅遊、健康碼

11月11日【00:36】政府周三（11日）早上召開「2019冠狀病毒病預防及控制措施記者會」，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恒等六人。消息指今日或公布多項新政策，包括：居於內地及澳門港人持有粵港澳認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果，回港可獲豁免強制檢疫14日，即單向通關；最快本月底推出與新加坡氣泡旅遊計劃；以及可供市民紀錄行蹤的「港版健康碼」。

確診大廈食肆｜確診主風教師曾到港大又一城 昇薈女童曾遊迪欣湖

【23:55】本港新冠肺炎疫情反覆，患者曾赴的地點涉及不同休憩場所和食肆。衞生防護中心今（10日）晚公布，有患者分到曾到沙田M.C. BOX 隆亨市集、東涌東薈城和迪欣湖兒童遊樂場；亦有患者曾光顧又一城溫野菜、沙田扒王之王及灣仔麥當勞。學校方面，主風小學確診女教師（第5382宗個案）曾赴港大明華綜合大樓及莊月明文娛中心 Café 330。

新冠肺炎｜哈薩克返港機組人員傳染三家人 專家憂重演海員播毒潮

【23:15】一名由哈薩克返港、居於東涌昇薈的患者（第5377宗個案），疑回家不足一日，即傳染了三名同住家人，包括一名只有2歲的女童。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌批評衞生署對本地機組人員的檢疫及檢測安排太寬鬆，建議全部機組人員不分國籍，均應等候檢測結果後才可離開機場回到酒店或住所；呼吸系統專科醫生梁子超則擔心重現7月由免檢疫人士引起社區爆發的情況，他建議所有機組人員都應在酒店接受檢疫14天，或者直至下一次飛行，建議在機場附近為他們設指定酒店安排隔離，既方便他們工作，亦更容易安排點對點安通工具，防止病毒滲進社區。

【22:11】元朗錦綉花園港澳信義會黃陳淑英紀念學校在網頁公布，該校一名家長確診新冠肺炎，校方昨天已完成校園全面消毒，明天（11日）會繼續加強一系列的防疫措施。校方指該名學生正在進行為期14天隔離，在得知消息時，已著與該學生有較多密切接觸的教師進行檢測，結果是陰性。校方未有披露患者所涉個案編號。

校方表示，經衞生署審視該個案及學校情況，暫未有需要安排師生即時進行全面檢測。校方將會繼續與衞生署保持聯絡，如有進一步消息，會立即通知家長；但若家長有需要，按情況，鼓勵家長自行帶子女進行檢測，以下資料供家長參考。

元朗錦綉花園港澳信義會黃陳淑英紀念學校一名家長確診新冠肺炎。（學校網頁圖片）

99間學校院舍爆上呼吸道感染涉逾千人 英基清水灣小學33學童中招

【21:28】衞生防護中心今日（10日）再公布，有9間學校出現上呼吸道感染個案，9間學校共有295名學生不適，其中九龍塘又一村學校受感染學童人數最多，共涉及65人。自10月31日起至今日下午3時，共有99間學校及院舍爆發上呼吸道感染，共有1,066人中招。

衞生防護中心會向這些爆發學童上呼吸道感染的學校，派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別停課不少於三日。

（衞生防護中心圖片）

新冠肺炎｜年宵市場不設熟食檔無得篤魚蛋 食環署：減低播毒風險

【20:53】食物環境衞生署公布，2021年農曆年宵市場攤位將於下周二（17日）開始公開競投。年宵市場由明年2月6至2月12日，一連七天在15個地點舉行，共設有1,021個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。

食環署表示，會繼續密切留意疫情的發展，調整年宵市場的安排，並會在年宵市場舉行前約一個月，公布於各花市實行的社交距離措施指引；如疫情在短時間內急速惡化，不排除需要調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵市場。

食環署列年宵市場三禁：叫口號、設標誌、集會 攤位下周二起競投

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東瀛遊HK Express推宮崎．鹿兒島主題Flycation 飛90分鐘$499起

【19:46】新冠肺炎打擊下，多國封關防疫，不少人的旅行大計泡湯。東瀛遊今日表示，與香港快運HK Express合作於本月21日推出「夢幻宮崎．鹿兒島主題專機空中之旅」Flycation航班，每程航空90分鐘，最平每位499元，但需三人同時購票。東瀛遊指，除了日本各地縣政府觀光部外，亦會與台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地的旅遊觀光機構合作，在11月下旬及12月內推出不同主題航班，預計可讓合共超過3,000位旅客一嚐「飛機癮」。

新冠肺炎｜教育局推2,000萬元上網津貼 助貧困學生在家電子學習

【18:00】教育局局長楊潤雄今日（10日）在facebook公布，教育局決定推出「支援有經濟需要學生上網學習補充津貼」，學校會獲發「補充津貼」購買WiFi蛋或流動數據卡，供有經濟需要學生在家學習時使用。津貼以每名受惠學生800元為單位計算，再加10%額外應變撥款，預算開支約2,000萬元。

新冠肺炎｜教育局推2,000萬元上網津貼 助貧困學生在家電子學習

【16:20】醫管局發言人表示，截至今日上午9時，過去24小時共有7名確診患者出院，至今共有5,153名確診或疑似病人康復出院。

此外，仁濟醫院一名88歲確診男病人（個案編號：4937）於昨晚9時15分離世，該名死者居於葵涌浩景臺4 座，是退休人士。至今共有107名確診病人於公立醫院離世，連同一名入院前死亡的患者，本港累計108名確診患者死亡。

旅遊氣泡｜消息：新加坡團料月底成行 檢測減至3次 團費6000元

【16:20】港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來並毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制。消息人士指，兩地「旅遊氣泡」預料最快11月底通行，檢測次數將由四次改為三次，當中最後一次在回港入境後的檢測，當局擬採用快速測試，旅客等候結果時間可縮至兩小時。有業界人士估計，每名旅客的旅行團費用連當地檢測費，大約為6000元一位。

新冠肺炎｜全港學校教職員檢測 首兩日100間學校已獲發樣本包

【15:16】教育局由昨日起，分批安排全港幼稚園、中小學及特殊學校的教職員進行一次免費深喉唾液測試。教育局局長楊潤雄今在社交專頁發帖文指，首兩日約有100所學校獲發樣本包，過程大致暢順。另外，因應大埔區疫情，該局已隨即聯絡檢測承辦商，並確認承辦商能夠調配人手，可提前於本星期內，向區內全部約80所學校派發檢測樣本樽，為教職員提供免費檢測

【14:40】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，正調查9宗新增確診個案，至今本港個案累計5,390宗（包括5,389宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中四宗曾於潛伏期身處外地，另外三宗與輸入個案有流行病學關連，兩宗與本地個案有流行病學關連。

而3宗與輸入個案有關連的個案，均是與編號第5377宗個案有關，該個案是一名38歲男子，報稱機組人員，從哈薩克來港，乘坐RH372航班，11月7日抵港，同日出現病徵，他住在東涌迎康街1號昇薈3座。

【13:40】本港近日錄得多宗上呼吸道感染爆發個案，涉及多間幼兒學校。九龍塘又一村學校今日（10日）發通告，指共有65名學童出現上呼吸道感染，將於明日（11日）起停課三天，待完成病毒檢測後會通知復課日期。

通告指，部分出現感染徵狀的學童於上周五至周日 （6日至8日）期間，曾前往海洋公園、迪士尼樂園及音樂農莊等地。

又一村學校爆上呼吸道感染停課3天 染病童曾遊迪士尼、海洋公園

【12:50】消息指， 港今日新增大概11宗確診個案，當局不設疫情記者會。

何栢良倡參考內地、澳門 抵港檢疫者送酒店 警車門外看守

【12:10】昨日4名獲豁免檢疫的機組人員確診，均在回家或到酒店後才確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，豁免檢疫者「走漏」確診已非首次，過往有接受檢疫抵港人士，在檢疫期間「不聽話去看戲」，或因溝通行政問題，擅自「剪手帶」出街。他認為，雖然政府早前宣布，月中起曾到中國以外地區的抵港人士須在酒店檢疫，不能居家檢疫，建議可參考澳門、內地等做法，除將檢疫人士送往指定地方如酒店外，出入口亦要有政府人員、警車看守，「咁先萬無一失。」

▼大埔區新冠肺炎疫情▼

居粵港人獲資助2000元赴港大深圳醫院覆診 病人組織：姍姍來遲

【10:48】港府昨(9日)公布，將資助未能回港覆診、居於廣東的醫管局病人，前往香港大學深圳醫院覆診。港深醫院院長盧寵茂表示，合資格病人每次只需自費100元人民幣，即可接受診症，已包診金、藥物收費。資助上限為合共2,000元，但不包括入院手術及住院等。有病人組織代表則認為，相關安排太遲落實，但相信會有部分病人受惠，「多一個選擇都是好事」，又認為今次可視作未來大灣區醫療試驗計劃之用。

▼大埔「流動採樣亭」採樣情況▼

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限聚令｜張建宗：限聚令再延長一周 日內公布新加坡旅遊氣泡細節

【09:47】署理行政長官張建宗表示，社區仍有隱形傳播鏈，有源頭不明個案，本地感染人數亦有上升，不能掉以輕心。因應大埔區多名居民染疫，當局已即時安排承辦商派流動檢測車，到大埔提供免費檢測服務，務求做到「願檢盡檢」。截至昨晚11時，已有2,600人接受檢測。當局本周內向大埔區80間學校派樽檢測。至於醫管局早前已加派樣本包，包括在46間普通科門診派發，而服務時間亦延長，涵蓋周六及周日。

至於社交距離措施方面，張表示，上月底政府放寬措施後，市民防疫意識似乎有鬆懈，現有措施沒條件放寬，相關措施會延長一周，至11月19日。食衞局局長陳肇始，明早會開記者會交代詳情，以及解釋疫苗相關問題。張強調，現時社會仍要高度戒備，若出現大規模爆發，政府將別無選擇大幅收緊防疫措施。

張續指，政府有3方面措施，包括當局計劃推安心出行手機應用程式，以便市民養成紀錄出行習慣，一旦有確診方便衞生防護中心追蹤；合資格並取得配額，居廣東省及澳門港人，回港免檢14天安排；以及香港與新加坡之間的旅遊氣泡。相關部門將於數天內公佈細節。

01獨家｜消息：廣東企硬要14日清零 港爭取中等風險下通關碰壁

【07:10】港府一直與內地商討落實推行「健康碼」通關安排，即北上可免強制檢疫14日，惟至今仍未有結果。日前傳出只要本港14日內少於10宗本地確診個案，便有機會通關。

不過可靠消息指出，雖然特首林鄭月娥上周帶領多名局北上北京商討，返港前再拜會廣東省政府，希望粵方接受香港在維持中風險疫情下可通關，即連續14日內不多於10宗本地個案。但廣東方面企硬，憂慮冬季可能出現第四波疫情，堅持本港必須連續14日零本地個案，才允通關。消息人士也指，澳門的態度同樣強硬，擔心一旦放寛香港人入境，有患者在澳門播毒，令堅守225天無本地病例的局面出現「零的突破」，而遭廣東取消通關。

2020年首11個月，遺體器官捐贈的宗數較去年錄得20%升幅，逝者家屬的同意率亦較去年增約5%至10%。（羅君豪攝）

新冠肺炎｜器官捐贈主任用微信Facetime取遺屬同意 讓先人遺大愛

【07:00】新冠肺炎疫情席捲全球，人類生命更顯脆弱，除疫症威脅，尚有不少人正等候移植器官續命。醫院管理局數據顯示，2020年首11個月，遺體器官捐贈的宗數較去年錄得20%升幅，逝者家屬的同意率亦較去年增約5%至10%。

疫症奪走逾百人性命，器官捐贈聯絡主任表示，社會普遍對生與死的議題多了反思，亦令更多家屬願簽同意書，讓其他病人獲一線生機，醫管局珍惜每一個游說的機會，即使疫下與家屬面談的情況減少，醫護亦願花三倍時間與離世者的家人溝通，望成就更多大愛。

▼大圍金獅花園二期有住戶確診▼

昨日總覽：新冠肺炎．11.9｜大埔疫情擴至大圍 金獅花園二期有住戶確診

新冠肺炎｜大圍金獅花園疑有住戶確診 管理處指已安排承辦商消毒

主風小學教師鼻咽測試陰性 驗唾液竟揭染疫 專家分析涉兩個原因

新冠肺炎｜大埔增至10人染疫 教育局提前為全區80校教職員檢測

政府延長大埔區流動採樣亭及流動車輛服務時間至晚上8時

▼新冠肺炎疫情—梅窩▼

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新冠肺炎｜增6宗確診全屬輸入 返港機組人員住九龍香格里拉確診

大埔10人染疫市民排長龍檢測 疫廈居民贊成強制檢驗：啲人會郁嘛

新冠肺炎｜中環灣仔兩商廈現疫情 打工仔照返工：無得WFH

5校127學童爆上呼吸道感染 又一村學校數十學生遊海洋公園後患病

新冠肺炎｜53歲婦強制檢疫期赴入境處搞身份證 違檢疫令判監14日

政府資助居粵港人赴港大深圳醫院覆診 上限2000元人民幣

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼