新冠肺炎｜梁子超指上呼吸道感染風土化　對幼童影響較大

本港近日錄得多宗上呼吸道感染爆發個案，涉及多間學校及院舍，逾千人「中招」。呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）在港台節目《千禧年代》形容，上呼吸道感染已風土化，對年紀較小的幼童影響較大，但未必反映校内出現新型冠狀病毒群組感染的風險。

(資料圖片／林若勤攝)

梁子超表示，上呼吸道感染是秋冬氣溫轉變、空氣污染嚴重下的常見病，可以透過飛沫、手部接觸、空氣等途徑傳播，在人多聚集的地方，容易出現交叉感染。他分析指，幼童的衛生措施不及大人，加上復課及有課餘活動等，增加互相傳播風險。

梁又指，上呼吸道感染未必引發高燒，在沒有新冠肺炎疫情下或被忽略，學童容易帶病上課，但今年學校較關注疫情，導致報道出來的個案自然較多，建議家長若發現小朋友出現上呼吸道新發病徵，不要上學。

被問及南韓出現接種流感疫苗後死亡個案，令個別家長憂慮，暫緩讓子女接種疫苗，會否影響接種率？梁子超認為，距離進入冬季流感仍有一段時間，但若北半球出現輸入流感個案，有可能造成流感傳播。他認為，難以百分百控制病毒傳播，呼籲市民接種流感疫苗，以避免和新型冠狀病毒混淆診斷，減輕醫療負擔。

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