99間學校院舍爆上呼吸道感染涉逾千人　英基清水灣小學33學童中招

天氣轉涼，不少學校爆發上呼吸道感染。衞生防護中心今日（10日）再公布，有9間學校出現上呼吸道感染個案，共涉及一間幼兒中心、兩間幼稚園暨幼兒中心、四間幼稚園、CLEARWATER BAY SCHOOL（英基清水灣小學）及匡智元朗晨曦學校。9間學校共有295名學生不適，其中九龍塘又一村學校受感染學童人數最多，共涉及65人。自10月31日起至今日下午3時，共有99間學校及院舍爆發上呼吸道感染，共有1,066人中招。 衞生防護中心會向這些爆發學童上呼吸道感染的學校，派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別停課不少於三日。中心強烈呼籲市民，以及院舍或學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

（衞生防護中心圖片）

CLEAR WATER BAY SCHOOL（英基清水灣小學）有33名學童染病，包括15名男生和18名女生，年齡介乎4至9歲，以及一名職員。（校網圖片）

新增9校295名學童染疫

本港近日爆發上呼吸道感染情況嚴峻，近三天數暴增數百人受感染。衛生署今晚公布，正調查九宗上呼吸道感染爆發個案，涉事學校包括位於九龍塘金巴倫道的迦南幼兒園、位於九龍塘窩打老道迦南幼稚園、位於黃大仙竹園南邨的東華三院群芳幼兒、位於又一村的又一村學校、位於又一村的基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園、位於葵涌邨的聖公會荊冕堂葵涌幼稚園、位於大窩口邨的救世軍富強幼稚園、位於西貢的CLEAR WATER BAY SCHOOL（英基清水灣小學），以及位於元朗錦繡花園的匡智元朗晨曦學校。9校共有295名學童染疫。

又一村學校的受感染學童人數最多，共涉及65人，包括36名男學生和29名女學生，年齡介乎3至6歲。而CLEAR WATER BAY SCHOOL（英基清水灣小學）亦有33名學童染病，包括15名男生和18名女生，年齡介乎4至9歲，以及一名職員。

（香港01製圖）

衞生防護中心將向學校派樣本瓶

衞生防護中心會為出現這些學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日。衞生防護中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

又一村學校爆上呼吸道感染，11月11日起停課三天。（又一村學校網站圖片）

另外，大埔循道衛理幼稚園、荃灣公立何傳耀紀念小學、聖士提反女子中學附屬幼稚園、高主教書院幼稚園及啟思幼稚園幼兒園（匯景）亦有學生出現上呼吸道感染，部份學校正在停課。