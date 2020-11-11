粵澳合資格港人本月23日起返港免檢　回港易日限5千人下周三預約

政府公布「回港易」計劃，方便在廣東省或澳門的香港居民，合資格人士返港後可免檢疫14日，計劃將於11月23日展開，初期每日限額為5,000人，分別在深圳灣口岸限3,000人，港珠澳大橋口岸限2,000人，市民需用粵康碼或澳康碼提供檢測結果資訊，當局指，將於下周三、11月18日起供市民於網上預約申請。

政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠（梁鵬威攝）

政制及內地事務局主任（特別職務）袁民忠宣布推出「回港易」計劃，方便在廣東省及澳門的港人返港免檢疫14日，為確保港人有序返港、口岸不會有不必要擠迫，故計劃初期需做將設配額，深圳灣口岸每日設3000個名額，而港珠澳大橋口岸每日2000個名額。

袁民忠提到，申請人需符合四大條件，須為香港居民、過去14日內須身處粵港澳三地，無到過其他地區、回港當日或前3日內需進行病毒測試並呈陰性、亦須預先取得「回港易」計劃預約名額，袁補充指內地旅行團不會受惠於此計劃。

申請流程方面，網上預約會於11月18日起開放，每逢周三至周五可預約下周的名額，每位成年申請人可額外申請多3位同行人士。

若成功申請配額，市民需到廣東及香港共同認可的39間檢測機構、或澳門與香港互認的4間機構做測試，取得陰性結果之後，需於返港之前以粵康碼或澳康碼，將資料傳送至衞生署的電子健康申報系統及填申報表，若申請人符合所有條件就可取得一個綠色二維碼，在指定日期回港可免檢疫14日；若未符合全部條件，二維碼會變為粉紅色，相關人士返港後仍須強制檢疫。

「回港易」計劃資訊：return2hk.gov.hk

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