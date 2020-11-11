多家學校爆上呼吸道感染　何栢良批市民對疫情放鬆「守得唔穩陣」

本港近日錄得多宗上呼吸道感染爆發個案，涉及多間學校及院舍。港大感染及傳染病中心總監何栢良接形容情況不理想，指疫情下全民戴口罩、遵守一系列社交距離措施，學校仍出現爆發，反映本港「守得唔穩陣」。 他認為，同一學校出現60多人感染，學校應思考防疫安排如何做得更好，政府亦值得思考在出現群組學校做強制檢測。

何栢良表示，疫情下全民戴口罩、遵守一系列社交距離措施，學校仍出現上呼吸道感染爆發，反映本港「守得唔穩陣」。（資料圖片）

何栢良表示，自10月31日起上呼吸道感染爆發個案出現飆升跡象，估計是市民放鬆心情外出遊玩，家長帶小朋友去主題樂園解悶，在外感染後幼童在課餘活動互相傳染，引發群組爆發，情況令人擔心：「病毒容易喺幼稚園、小學短時間傳開去，各區都有，預防新冠肺炎措施有好大問號，如果有效唔應該喺學校出現爆發」。

何栢良：當局無公布染病童病毒種類

何栢良又指，今年受疫情影響下全民戴口罩、實施社交距離措施，學校仍出現爆發，反映「守得唔穩陣」，市民對疫情放鬆。他又關注當局沒有公布染疫的千多人檢驗哪種病毒、多少人曾接受新冠肺炎檢測，「如果大部分人無做檢測就弊喇」。他指出，若有學生在新冠病毒檢測呈陽性，同意會是爆發第4波疫情；又指同一學校出現60多人感染，學校應思考防疫安排如何做得更好，政府亦值得思考在群組學校做強制檢測。

他警告要對新冠肺炎病毒有戒心，不要用以往既定模式思考傳播途徑，不能假設病毒一成不變、不會影響幼童，家長要檢視與小朋友外出的社交活動。