宣道小學教師釘牌｜楊潤雄否認誅連其他教職員：要為無出聲負責

九龍塘宣道小學一名教師被指在教學上有計劃地散播港獨，遭教育局取消教師資格，同校，另有3位教師被局方警告，校長及副校長遭譴責。 教育局局長楊潤雄今日接受立法會議員質詢時否認懲處做法是「誅連」、「連坐」，認為管理層有責任監管教學，確保教師在課堂上教授正確的知識與概念。他又指，其他使用教材教學的老師亦應有專業判斷，向管理層反映問題教案並作出補救，各自在事件中須承擔失職責任，「佢哋唔係為其他人嘅錯負責，係為自己無出聲負責。」

教育界立法會議員葉建源反駁，涉事其他教師及校長在事件當中，因為無發現、上報教案，就要負責遭到教育局處分，「唔係誅連係咩？」批評教育局處分方法猶如「秦朝的暴政方式」。

葉建源又反問，過往教育局是否以同樣方式管理，局長又會否因為監管不力而被處分。楊潤雄回應指，自己會為局內發生的事情負責，「大家都係話我問責，咁係咪叫誅連？」

教育界立法會葉建源反駁，涉事其他教師及校長在事件當中，因為無發現、上報教案，就要為同事情況負責，遭到教育局處分，「唔係誅連係咩？」（資料圖片）

葉在會上要求索取在2015年1月至2019年5月，以及2019年6月反修例運動開始至今，學校就針對教師的投訴進行調查後認為無需作出處分，而教育局其後對有關教師作出處分的個案數字。

楊在會上指，教育局與學校的跟進不能直接比較，又指日常投訴涉及個別學校管理層，不少個案均由「葉建源領導的工會」轉介。他指，相信社會不接受局方只看學校報告而不作獨立調查，而局方不完全學校一方的調查意見不罕見，故認為不必要、亦無編制有關數字。

教育局局長楊潤雄今日接受立法會質詢時否認懲處做法是「誅連」、「連坐」，認為管理層有責任監管教學，確保教師在課堂上教授正確的知識與概念。（資料圖片）

香港本土立法會議員毛孟靜則批評，教育局以愛國作為教師的條件，詢問局方如何決定教師不愛國就是不道德。楊潤雄指，每個中國人、在香港的中國人，都應該愛自己國家，對國家負責，「社會期望老師愛自己國家，絕對無問題，唔明有咩問題。」他又重申，處理任何教師投訴，局方均基於事實、行為是否合法、符合社會標準、教學是否為學生帶來不良影響等作出決定。