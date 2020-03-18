【新冠肺炎】楊潤雄：2019下旬171宗涉教師投訴　部分匿名無身份

教育局局長楊潤雄今日（18日）回應教育界立法會議員葉建源提問時，透露自去年6月至12月，當局共接獲171宗教師專業操守有關的投訴，當中約有34宗個案仍在處理，4宗與社會事件相關。 楊潤雄指，當局沒有細分投訴類別，部分投訴涉及教師涉嫌有極度不雅語言、粗言穢語、不恰當教材等等。他承認，部分投訴電郵不具名，未能確認部分投訴人身分，而當局亦沒有統計匿名投訴數目。

楊潤雄在發言期間表示，要在教師團隊中「揪出害群之馬」。（資料圖片）

楊潤雄在立法會表示，教育局收到投訴後會按既定程序、《教育專業守則》及《教育條例》處理，相信教師亦明白大眾的專業操守標準。

被問及當局會否考慮在不披露被投訴人個人資料私隱的前提下，公開已查明屬實投訴所涉的「仇恨言論」和「挑釁行為」讓公眾評論，楊潤雄回應指，平衡公眾知情權的同時，應保障教師的私隱，因此不贊同在公開個案讓公眾評論；若教師不同意取消教師註冊的決定，可於21天內向上訴委員會提出上訴。

楊潤雄在發言期間表示要在教師團隊中「揪出害群之馬」，被立法會議員毛孟靜及鄺俊宇質疑相關說法，其中鄺俊宇質疑「政府幾時先喺警隊入面揪出害群之馬」。楊潤雄回應指，揪出教師團隊害群之馬的說法沒有問題，強調局方有責任保持整個教師團隊的專業。