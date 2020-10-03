楊潤雄反駁梁振英：嚴謹按機制處理教師投訴　務求達到不枉不縱

全國政協副主席、前特首梁振英成立的803基金早前去信教育局，要求披露被投訴行為失當的教師資料，包括姓名及任教的學校，教育局以私隱條例等理由拒絕，基金入稟高等法院申請司法覆核。教育局局長楊潤雄今天（3日）表示，有關事件交由法庭處理；教育局按現有機制處理教師投訴，務求達到不枉不縱。 他又說，正積極和深圳商討先讓部分跨境學童來港上學，但要視乎兩地疫情和防疫配套安排。

教育局局長楊潤雄表示，教育局一向嚴謹按照現有機制處理教師投訴，會根據事實和程序，務求達到不枉不縱。（梁鵬威攝）

梁振英基金入稟高等法院司法覆核教育局決定

梁振英成立的803基金早前去信教育局，要求披露被投訴行為失當的教師資料，包括姓名及任教的學校，教育局以私隱條例等理由拒絕，基金入稟高等法院申請司法覆核。教育局局長楊潤雄今天表示，現時展開法律程序，有關事件交由法律處理。教育局一向嚴謹按照現有機制處理教師投訴，並根據事實和程序，務求達到不枉不縱。

楊潤雄指出，教育局亦有做足把關工作，教師經學校聘請時，學校須向局方查詢有關教師，以確保其質素，現時教師收到警告信，會給予他們機會在學校改善。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼