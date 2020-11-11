美國務院覆《香港01》解釋制裁名單組成：涉七月起拘捕多名民主派

繼警務處處長鄧炳強於8月被美國宣佈制裁後，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙及國安處高級警司李桂華日前亦「上榜」，其中李桂華為首位非首長級人員被美國當局制裁。 美國國務院回覆《香港01》查詢解釋，上述二人隸屬的國安處負責收集涉及《國安法》行為的情報及調查案件，並由7月起拘捕多名民主人士。

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警務處國安處高級警司李桂華，去年任有組織罪案及三合會調查科，主力查與反修例有關案件，而為人所知。（資料圖片）

警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。（資料圖片）

美國務院：不會預告下輪制裁行動

李桂華成為首位非首長級人員被制裁，美國國務院透過電郵回覆《香港01》查詢，發言人指警隊國安處負責涉《國安法》收集情報及有關調查，並自7月起以違反《國安法》拘捕多名民主人士。美國國務院重申，不會預告未來制裁行動。

美國駐港澳總領事館昨回覆查詢亦表示，北京加速削弱香港自治，令港人「不安恐懼」，「如北京繼續侵蝕人權和香港基本自由，美國準備採取進一步行動。」並指不會預告制裁行動，但會繼續尋找方法，以促進對中國對在香港行為負責。

李桂華為首位非首長級人員被制裁，美國國務院回覆《香港01》查詢解釋，與國安處自7月起以違反國安法拘捕多名民主人士有關。（電郵截圖）

翻查資料，《港區國安法》生效起，自7月至今已拘捕逾30人，國安處並通緝多人。國安處編制人數都從未公開，目前公開只知四名核心管理層身份，即由劉賜蕙率領，國家安全處處長蔡展鵬為副手，下設兩名助理處長（國家安全），由簡啟恩、江學禮出任。

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+ 5 + 5 + 5

美國財政部在當地時間周一（9日）宣布制裁四人，除劉賜蕙、李桂華外，還有港澳辦副主任鄧中華、中央政府駐港國安公署副署長李江舟，指他們涉及在香港壓制異見。