長者八達通2元乘車遭濫用　運輸署過去3年揭339宗個案

政府為長者提供的2元乘車優惠疑遭濫用，勞工及福利局今日（11日）書面回覆經民聯立法會議員林健鋒質詢時表示，在2017年至2019年3年期間，運輸署透過實地監察調查，發現339宗懷疑濫用個案。至於港鐵同期，亦就54宗濫用個案提出檢控，另有66宗個案被判罪成。 當局又指，本港現時市面流通的長者八通通卡有約400萬張，當中只有一成，約40萬張屬有個人登記資料的個人八達通卡。過去兩年，使用2元優惠計劃的乘客數量，佔整體公共交通人次約一成。政府正全面檢討2元優惠計劃，包括就防止濫用措施的成效深入研究探討。

現時在市面流通的長者八達通卡，包括約360萬張供65歲或以上長者使用的不記名長者八達通卡，及約40萬張包含個人登記資料的個人八達通卡。（資料圖片）

勞工及福利局的答覆指，現時在市面流通的長者八達通卡，包括有約360萬張屬不記名的長者八達通卡，個人八達通則佔約40萬張。

根據當局提供的數據，2元乘搭優惠計劃下，相關受惠人士佔總客量比率正逐年上升，由2018年1月的平均每日37.82萬人（約佔整體7%），上升至2019年12月的48.5萬人（約佔整體10%）。於2019年12月，專營巴士及專線小巴的長者乘客比率，分別為14%及19%。

當局指，使用2元優惠計劃的平均每日乘客人次中，長者及合資格殘疾人士分別佔整體公共交通人次約一成及約1%，在去年社會運動期間，或今年疫情影響下，未見明顯改變。

勞福局指，使用2元優惠計劃的平均每日乘客人次沒有在去年社會運動期間，或今年疫情影響下出現明顯改變。（資料圖片）

運輸署要求各公共交通營辦商，加強執行查票及查核乘客身分工作，亦有主動安排實地調查，監察2元優惠計劃使用情況。各公共交通營辦商，若發現不合資格乘客享用優惠票價，會要求乘客繳交附加費及補付應繳票價，亦會視乎情況，對其作出檢控，或將個案轉交警方處理。

在2017年至2019年三年期間，運輸署通過實地監察調查，發現懷疑濫用個案分別有143、185及11宗，由於2019年下半年社會事件影響在港鐵的監察調查，因此該年發現的懷疑濫用個案比往年少。港鐵在2017至2019間提出的檢控個案，分別有21、25及8宗，另該3年分別有28、17及21宗個案被判罪成。

勞福局解釋，每年提出的檢控個案，或未能在當年完成審訊及法律程序，而在其後年度才能定案，因此每年的判定罪成個案可能比檢控個案多。

政府正全面檢討2元優惠計劃，包括就防止濫用措施的成效深入研究探討，在適當時間會正式公布結果。