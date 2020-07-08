2元乘車優惠擬下年度降至60歲　長者八達通增長異常憂遭濫用

特首林鄭月娥於今年初宣布，擬放寬俗稱「兩元乘車優惠」年齡門檻，由現時65歲降至60歲。有立法會議員關注計劃何時落實，勞工及福利局局長羅致光，今日回覆立法會口頭質詢時表示，按本港人口推算，若將計劃年齡門檻降至60歲，2025/26年度將會額外增加62萬人合符資格，總受惠人數將達237萬人，估計每年開支增至70億元，較放寬前多約40億元。 羅致光又稱，2018年全港65歲或以上長者人口為125萬，但同時有360萬張長者八達通在市面流通。他強調，由於計劃涉及大量公帑，擔心計劃會被濫用，需研究方法杜絕。他期望下個財政年度能推行計劃。

羅致光表示，期望下個財政年度，將兩元乘車優惠門檻降至60歲。（資料圖片）

羅致光回應實政圓桌立法會議員田北辰口頭質詢時表示，政府已委聘顧問公司研究計劃，正整理最終報告。他指，提供2元乘車優惠涉及不少公帑，2019年合資格長者已達132萬人，該年度乘車優惠開支就達13億元，較首年實施時多出5.7倍。他續指，隨人口老化，2025年合資格長者將增至175萬人，該年度開支料增至30億元；假如放寬年齡門檻至60歲，合資格人數會再將躍升62萬人，即237萬人受惠，項目的經常性開支就會高達70億。

羅致光又稱，如未能防止濫用，將浪費大量公帑。當局又關注，市面流通長者八達通增長異常。羅指，2018年合資格的長者人數為125萬，而長者人口每年增長約5萬人；惟同期，全港有360萬張長者八達通，於3年內曾經使用，長者八達通每年流通量增長量亦高達約30萬張。

羅致光續指，目前的開支估算，尚未包括未納入計劃的紅色小巴及電車等，當局正研究將有關公共交通工具納入計劃範圍。他表示，假如在完成研究前，率先放寬乘車優惠的年齡門檻，亦會令未納入計劃的公共交通工具流失大量乘客。他期望於下個年度推行計劃。