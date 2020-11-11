新冠肺炎｜浸大女生確診　曾到旺角帝京北角凱悅酒店Staycation

新冠肺炎疫情惡化，衞生防護中心今日（11日）公布新增18宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中15宗屬輸入，餘下3宗屬本地個案，全是感染源頭不明。 本地個案的行蹤較多，其中23歲浸會大學體育、運動及健康學系女學生，潛伏期及傳染期分別到旺角帝京酒店及北角維港凱悅尚萃酒店Staycation，與逾10位朋友聚會，並曾到多區的跆拳道館及體育館。

浸大一名學生染疫，部份課堂需改為網上授課。（資料圖片）

到旺角中心看牙醫後同日不適

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，新增的3宗本地個案均屬源頭未明個案，會大學體育系的23歲女學生的行蹤最多，她住在屯門鄉事會路明偉大廈，11月5日曾到旺角中心向一名牙醫求診，當時並無不適，離開牙醫診所後回家途中感不適發燒，再向私家醫生求醫。

張竹君透露，患者至11月8日才交回樣本瓶，因已過了交樣本的時間，當日再取樣本瓶，至翌日交回樣本後確診，患者求診的牙醫需送往檢疫。

與近20名朋友到兩酒店Staycation

張竹君表示，患者報稱於潛伏期及傳染期間「去過酒店玩」 ，10月30至31日亦有到過帝京酒店，與十多位朋友聚會，主要在房間內活動；她再於11月4日至5日，與5位朋友到過北角維港凱悅尚萃酒店。

患者發病前夕、11月4日亦曾光顧屯門置樂一間美容中心，美容師需檢疫；另外她亦曾在食肆「妙法齋廚」午膳。

傳染期到多區運動場、跆拳道館

張竹君又透露，女患者於傳染期間與朋友一起到過多區的體育館及跆拳道館，包括深水埗、長沙灣、順利邨體育館，炮台山英重六合商業大廈跆拳館、黃竹坑One Island South的跆拳道館等，傳染期間有十多名家人及朋友屬密切接觸需隔離檢疫。

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