新冠肺炎｜尼泊爾疫機12乘客抵港後確診　加德滿都航班停飛兩周

本港新冠肺炎疫情呈反彈趨勢，衞生署今（11日）公布新增18宗個案，當中15宗屬輸入個案，3宗為本地源頭未明個案，累計增至5,408宗。 衞生署署長陳漢儀宣佈，由於尼泊爾航空12名同機乘客，經衞生署臨時採樣檢測後確診，決定禁止涉事航班，於11月12日至25日期間，從加德滿都到港。

陳漢儀表示，尼泊爾航空11月10日由加德滿都抵港航班RA409，有12位乘客經衞生署臨時採樣檢測後確診，衞生署決定引用第599H章，禁止航班於11月12日至25日期間從加德滿都到港。

由於尼泊爾航空12名同機乘客經衞生署臨時採樣確診，決定禁止航班於11月12日至25日期間從加德滿都到港。（資料圖片／羅國輝攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，15宗輸入個案，包括︰個案#5392由厄瓜多爾經荷蘭返港，航班為KL847，於11月8日到港；#5393為由美國經杜拜返港的貨機機師，11月9日到港；#5394由英國到港，乘航班BA027於11月9日到港；#5395由摩洛哥經杜拜、泰國乘航班EK384，11月9日到港；#5396為航空業工作人士，由美國乘CX903於11月8日到港；#5397、#5407從印度乘AI314於11月10日到港。#5408是印尼到港的外傭，於11月8日乘GA876到港。

餘下7宗輸入個案，均是乘尼泊爾航空RA409航班，於11月10日到港，個案編號由#5400至#5406。

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