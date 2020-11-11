新冠肺炎｜「安心出行」下周一推出　薛永恒：資料31日後自行刪除

新冠肺炎疫情持續，政府今日（11日）公布，鼓勵市民養成記錄出行的習慣並推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式，有關的流動應用程式由11月16日起可供市民下載使用。創新及科技局局長薛永恒表示，用家進入參與計劃的場地，掃瞄二維碼記錄進出的時間資料紀錄，毋須登記用戶姓名及位置等資料，如果同確診者相若時間到過同一場所，程式會自動發出通知。有關資料儲存31日後自行刪除，目前有逾6000政府場地參與，逾1.8萬部的士使用。

「安心出行」目前已有超過6000個公私營場地率先參與計劃，以及在全港18 000多部的士可以直接使用，流動應用程式由政府資訊科技總監辦公室統籌開發，特點是自願參與、自主作記錄，以電子方式便利市民更有效準確記錄自己進出不同場所的日期與時間。創科局指，用戶免費下載流動應用程式後，在進入參與計劃的場所時，可透過掃描「安心出行」場所二維碼，記錄到達時間，離開時只要按應用程式內的「離開」按鈕，相關記錄便會儲存在用戶流動電話的應用程式內。

創新及科技局局長薛永恒表示，用家進入參與計劃的場地，掃瞄二維碼記錄進出的時間資料紀錄，毋須登記用戶姓名及位置等資料。（梁鵬威攝）

另外，乘坐的士的市民及當值司機，上車時可以「安心出行」流動應用程式直接輸入或掃描的士車門內的車牌號碼牌，下車時按「離開」按鈕，即可記錄行程當個別參與場所出現確診個案，如用戶曾與確診者於相若時間到訪有關場所，應用程式便會向用戶發出通知及健康建議，可增強市民的警覺性。

新冠肺炎疫情持續，政府今日（11日）公布，鼓勵市民養成記錄出行的習慣並推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式，有關的流動應用程式由11月16日起可供市民下載使用。

創科局表示，「安心出行」的用戶無須登記，亦不會使用流動電話內的定位功能或其他資料。出行記錄只會加密存放於用戶的個人流動電話內，不會備存到任何政府或其他系統，存放應用程式內的出行記錄在31天後會自動刪除。

另外，參與計劃的公共場所包括政府辦公大樓、體育館、游泳池、圖書館、街市、熟食中心、社區會堂或中心、公共屋邨大堂及購物中心、醫院、診所、郵局、工務工程及建築地盤等，以及不同業界及商戶的場所，如食肆、酒吧、卡拉OK、會所、健身中心、銀行等，有關參與場所均會張貼「安心出行」場所二維碼，供市民使用應用程式。

薛永恒指，不會備份至政府或其他系統，有關資料儲存31日後自行刪除，目前有逾6000政府場地參與，逾1.8萬部的士使用，其中的士毋須掃瞄二維碼，亦可以記錄出行，呼籲更多場所參與計畫。他稱，研發「安心出行」應用程式的費用約為100萬元。