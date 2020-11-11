衞生署回收所有撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼兩片裝　日本亦正回收

衞生署今日（11日）同意持牌藥物批發商久光製藥（香港）有限公司，從市面回收撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼兩片裝（香港註冊編號：HK-50034）所有批次。衞生署接獲久光通知，指上述產品所有批次正從日本市場回收，因為該兩片裝產品的其中一種有效成分含量，在長期穩定性測試中不符合產品規格。據了解，回收行動共涉及125萬包。

久光製藥從市面回收撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼兩片裝（香港註冊編號：HK-50034）所有批次。（衞生署提供圖片）

衞生署獲久光製藥通知指，雖然產品並不會對健康構成威脅，但有關質量問題可能影響產品效能。作為預防措施，久光會從香港市場回收上述兩片裝的產品。久光已設立熱線電話（2778 0231）解答相關查詢。

撒隆巴斯外用消炎鎮痛劑藥貼含有水楊酸甲酯、薄荷醇、樟腦及維他命E，是用於治療肌肉疼痛的外用非處方藥物。上述產品由大昌華嘉香港有限公司在本港分銷，根據分銷商資料，上述兩片裝產品是免費試用裝產品，曾供應1.9萬包予28藥房，3,000包予4間藥行，另曾供應一些本地貿易公司， 亦有部分轉口至澳門，共涉及125萬包。

衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收。正在使用上述產品的病人，應盡快向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。