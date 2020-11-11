新冠肺炎｜一周1400學生上呼吸道感染　喇沙小學一班學生停課3日

本港多間學校或院舍爆發上呼吸道感染，衞生署署長陳漢儀在今日（11日）疫情記者會亦特別提及爆發個案有大幅上升的趨勢，至下午3時，本周共錄得有132宗學校或院舍有爆發情況， 涉及近1,400人，主要出現在幼稚園、幼兒中心，以及小學。中心會為爆發疫情學校派樣本樽，為受影響人士進行新冠肺炎病毒檢測，並且要求學校在未有檢測結果前要停課至少3日。 九龍城民生書院小學及九龍塘名校喇沙小學都有個別學生出現上呼吸道感染，當中喇沙小學一班小二學生將由明日（12日）起停課三日，衞生防護中心會安排為他們進行深喉唾液測試。

衞生署署長陳漢儀表示，高危群應積極使用政府提供的檢測服務。(盧翊銘攝)

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衞生署長籲減少參與課外活動

衞生署署長陳漢儀表示，留意到本地院舍及學校上呼吸道爆發個案有大幅上升趨勢，單是本周已經有132間學校或院舍有爆發，涉及1,400人，分布在幼稚園、幼兒中心，以及小學。她呼籲家長要留意兒童的身體狀況，如有發燒、喉嚨痛、流鼻水等病徵，便不應該上學並盡早求醫。

近日多了市民參與大型聚會，陳漢儀亦提醒家長應減少帶學童參與課外活動，避免前往人多地方，並要確保他們戴好口罩，及注意手部的衞生。

衞生防護中心會為爆發疫情學校派樣本樽，為受影響人士進行新冠檢測，檢疫有關班別為檢測要停課不少於3日作預防。

民生書院小學發通告，指個別班級的學生出現發燒或上呼吸道感染徵狀。（資料圖片）

九龍城民生書院小學發通告 指個別級別學生有病徵

暫時未在衞生防護中心爆發名單上的九龍城民生書院小學，今早亦向家長發通告，提醒校內有個別班級的學生出現發燒或上呼吸道感染徵狀，因此已向防護中心及教育局通報。

九龍塘喇沙小學2F班三名學生出現上呼吸道感染，同班同學停課三天。

另外，九龍塘名校喇沙小學2F班三名學生證實上呼吸道感染，校方稱，衞生防護中心會安排為他們進行深喉唾液測試，同班同學由明日（12日）起停課三日，期間學生在家透過Zoom進行網上學習，班主任將落實有關安排。

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