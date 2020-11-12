護士清路障遭「私了」噴黑面　官斥施襲女子目無法紀　囚17周

女護士去年10月街頭衝突期間，自發到旺角清路障，卻遭現場人士「私了」襲擊，更被噴黑臉面，其中一名女子涉扯事主頭髮，兼踩住竹枝不讓事主拿走。她早前承認普通襲擊罪，並被裁定非法集結罪成，她今（12日）就兩罪在西九龍法院接受判刑，裁判官指雖然無證據證明被告有預謀，但指被告行為目無法紀，且具悔辱性及攻擊性，須判阻嚇刑罰，判被告入獄17星期。

女被告盧綺敏（40歲，旅遊社代理人）承認普通襲擊罪，經審訊後被裁定非法集結罪罪成。盧在求情時透露，事件後已遭解僱，並轉當區議員助理。報告透露盧曾向感化官稱，因不滿事主搬走路障，認為她剝奪示威者的利，惟事後已感後悔，並向事主道歉。

同案一名女被告朱珮賢（42歲，無業），則被裁定對他人身體加以嚴重傷害罪罪名不成立，其律師今向法庭申請訟費獲准。

自發清理遭粗口對待

受襲女護士何潤姿作供稱，去年10月13日她從電視看到有人堵塞道路，遂自發到旺角一帶清理雜物，希望能幫助恢復交通。她清堵塞物期間，有人以粗口著她不要搬，也曾有人潑液體，令她的衣服被濺到。

何後來在旺角恒生銀行附近再清路障時，被黑衣人包圍，她被推至周大福店外，包圍她的人士突然叫「開遮」，並拖她進遮內，腳踢她背部，又打她胸口及用刺激性液體噴她的臉。她打算離開返家時，再遭人扯頭髮拖行，又有人用腳踢她及用液體噴她的臉，她事後腰骶骨骨裂、背部有創傷。

官指被告欺負事主

裁判官裁決時指，錄影顯示盧曾踩住竹枝不讓何拿走，又爭奪欄杆，不相信盧是路過，又指盧與他人一起欺負事主。

案件號：WKCC4014/2019

女事主旺角遭「私了」的經過。(詳見下圖)