將軍澳居民叫示威者安靜遭私了　兩男女認向事主拳打腳踢候判

科大學生周梓樂於去年11月在將軍澳一停車場墮樓，及後不治，有示威者在區內悼念。有區內男居民不滿示威者於凌晨時發出聲浪，要求示威者安靜，從而發生爭執。男居民遭人「私了」，被推倒和拳打腳踢，有示威者更用雨傘毆打他。一名無業女子和一名的士司機事後在現場附近被捕。兩人今（6日）在區域法院認有份參與事件，承認暴動和有意圖而傷人兩罪，法官把判刑押後至本月27日。

兩名被告：黃鑫才（29歲，女，無業）及陳明貴（59歲，的士司機）。控罪指，兩人於去年11月9日，在將軍澳富康花園1座外與他人參與暴動，和非法及惡意傷害X(案發時33歲)。

凌晨2時下樓要求示威者安靜

案情指，逾20名示威者於案發日凌晨，於案發地點聚集，悼念同月8日去世的周梓樂，期間大叫「香港人加油」和「黑警」。居於富康花園的X不滿示威者發出聲浪，凌晨2時許下樓要求示威者安靜。

事主遭拳打腳踢5至10分鐘

示威者因此包圍和指罵X，男被告曾抓著X，不讓他離開。期間，X被推倒在地，並遭拳打腳踢5至10分鐘。有人用雨傘打X，兩名被告又分別腳踢X三次，和徒手打他。警方及後扺達現場，示威者散去。兩被告在案發地點附近被捕。

X被襲後，頭、左膝和左手等有多處裂傷，面、右胸等有擦傷。他留院3天，並獲病假至同年12月2月。

事主受襲經過。(詳看下圖)

事主頭部需縫13針

控方庭上播放事發的片段，顯示X曾在場稱：「真係好嘈」、「我係咪唔洗休息呀，2點幾啦。」在場人士曾指罵X，期間夾雜粗口。此外，控方亦呈上X的口供，講述其傷勢。據悉，該口供於上月錄取，當中提及X仍感痛楚，並會發惡夢，不能做劇烈運動。

X被襲後，頭、左膝和左手等有多處裂傷，其中頭皮共縫13針；面、右胸等有擦傷。他留院3天，並獲病假至同年12月2月。

女被告稱往宵夜而身處現場

律師求情時透露，女被告患有精神分裂，案發時並非受該病影響。辯方又指，涉案的暴動似乎非有計劃，而且在凌晨時發生。律師呈上多封求情信，女被告在信中為她的行為致歉。

法官查問女被告居於深水埗，為何凌晨時份會在將軍澳，並藏有手套等。辯方解釋，女被告的男友和他們的三名子女住在將軍澳，她因此熟識該地區，案發時她因為食宵夜而身處現場。

男被告稱受環境及酒精影響

男被告的代表律師則指，男被告曾嘗試勸在場雙方冷靜，但不成功，最終受現場環境和酒精影響，才以身試法。辯方亦呈上男被告、其妻子和兒子等人的求情信，男被告在信中稱已深感後悔。

法官為女被告索取精神科和背景報告，並把判刑押後至11月27日，期間兩名被告繼續還押。

案件編號：DCCC 125/2020