旅遊氣泡｜香港新加坡22日首航　首批旅客可獲特色重用口罩

港府上月宣布與新加坡達成原則性協議，兩地政府今日（11日）同步宣布雙邊「旅遊氣泡」，持有兩地互認的病毒測試的旅客，由本月22日開始往來毋須接受強制檢疫，但必須乘搭專屬航班。 旅發局表示，香港的專屬航班會由國泰航空負責，而新加坡方面則由新加坡航空負責；於本月22日成為首批「航空旅遊氣泡」的旅客可獲一款特別設計、展現出兩地特色的限量可重用口罩。

旅發局總幹事程鼎一(右)，與新加坡旅遊局局長陳建隆(左)表示，兩機構將攜手合作迎接旅客。（旅發局片段圖片）

旅發局表示，香港與新加坡共建的「旅遊氣泡」是全球旅遊業的一個重要里程碑，不論任何旅遊目的旅客均可享雙向入境免檢疫安排，盼可重啟跨境旅遊做好準備。

口罩有尖沙咀鐘樓及魚尾獅雕像圖案

兩地特別為首批「航空旅遊氣泡」的旅客送上特別禮物，包括一款特別設計、展現出兩地特色的限量可重用口罩，口罩是左邊是紅色代表香港，上面有尖沙咀鐘樓、中銀大廈等標誌建築物；右邊則是白色代表新加坡，同樣印有當地標誌建築物，如魚尾獅雕像、濱海灣花園、金沙酒店等。

兩地特別為首批「航空旅遊氣泡」的旅客送上特別禮物，包括一款特別設計、展現出兩地特色的限量可重用口罩。（旅發局圖片）

國泰航空及新加坡航空亦會在專屬航班上安排特色空中餐膳，包含兩地的地道美食。旅發局便預告該特色菜單會供應至今年年底。

▼新加坡旅遊氣泡須注意12件事▼

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新加坡旅遊局：旅遊氣泡代表兩地的深厚友誼

旅發局總幹事程鼎一對香港與新加坡能重啟旅遊感到非常高興，他說：「這不僅向世界展示在疫情下仍能繼續安全地旅遊，亦標誌不同地方的旅客開始陸續重臨香港。」

新加坡旅遊局局長陳建隆則認為，兩地成功建立「旅遊氣泡」是新加坡與香港緊密連繫及深厚友誼的一個重要里程碑。

為了讓訪港旅客感到安全，旅發局已推出衛生抗疫措施認證；新加坡亦設「SG Clean ─ 新加坡保潔運動」的全國環境衛生的品質標準認證，向達到高標準清潔與衛生水平的獨立場所頒發認證標章。