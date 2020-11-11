旅遊氣泡｜國泰新加坡機票即升近千元　首日航班仍爆滿

本港與新加坡互通的旅遊氣泡將於本月22日啟動，兩地政府今日（11日）向外公布有關安排細節，最初15日每日各開出一班航班，由國泰航空及新加坡航空推出有關航線。在消息公布前，國泰網頁顯示機票價錢，一套來回機票上月定價約3,100元，今晚已升至4,111元，但首日航班仍爆滿；新航首航機票已售罄，23日機票價格為8,541元。

本港與新加坡互通的旅遊氣泡將於11月22日啟動。（資料圖片）

非官網機票售價更高

香港與新加坡互通的旅遊氣泡將於本月22日開始，國泰航空及新加坡航空均在消息公佈後推出旅遊氣泡專頁。首航會先由國泰航空營運，記者今早11時登入網站搜尋，機票價格顯示仍為約2,900元，半小時後已升至3,931元起。

《香港01》記者於上月政府公布協議時，發現往返兩地機票價錢大約為3,000元至3,200元，差異不大。

然而，透過其他網上搜尋引擎購買有關機票，價格更升至5,000元至10,000元不等，而首日推出航班的新加坡航空客機，官方網站機票已售罄，而翌日（23日）的機票價格，則為7,351元；此外，若想於聖誕假期「快閃」三日，其機票價格為最低6,041元，12月26日的機票價格已升至7,401元。

國泰航空推出的首航「旅遊氣泡」機票，票價為上個月的約3,200元，升至4,111元。（國泰航空網頁截圖）

聖誕機票升至近7000元

由於旅客留於新加坡當地超過72小時，將要接受當地的檢測，費用大約為坡幣200元至300元。想避過有關檢測就要減少行程日數，經計算後，三日兩遊之旅，機票、市區三星酒店住宿及來回本港的兩次檢測基本費用，最少要花上6,850元。聖誕節三天假期，更要花上近9,000元，這未包括在當地飲食、車費及購物所花的金額。

▼新加坡旅遊氣泡須注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

香港與新加坡就建立航空旅遊氣泡機制達成原則性協議，短期內終於有機會重拾飛行外遊的感覺。（香港01記者攝）

新航及國泰航空專為「航空旅遊氣泡」的特定航班上提供兩地地道風味的餐膳，將由11月22日起在特定航班上供應，為期一個月。新航指，旅客可在航班上享有香港本地菜式包括點心、豉油雞麵、荷葉飯等，以及新加坡著名的蘿蔔糕、椰漿飯等餐膳。而非「旅遊氣泡」的旅客，將會安排旅客搭乘酷航(Scoot)航班前往目的地。

到訪新加坡需安裝追蹤手機程式

另外，現時新加坡當地推行5人限聚令、旅客出入景點、商場等要下載並登記使用「合力追蹤」TraceTogether 手機應用程式，在新加坡旅遊期間，須維持應用程式開啟；此外，現時部份景點會有人流管制、酒吧會提早至晚上10時半休息。

新加坡航空表示，已採取了多重措施來維護旅客在旅程中的健康，包括每架飛機在飛行前必須經過嚴格的清潔程序，新航的機組人員將在飛行全程配戴口罩，並會在與顧客互動時帶上護目鏡和在派餐期間帶上手套、向客人提供附有外科口罩、抗菌濕紙巾和消毒洗手液的關懷包等, 以及透過電子科技如電子圖書館（e-Library）替代機上讀物和機上娛樂系統提供的附屬應用程式 作遙控等措施。