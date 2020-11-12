白居二｜房委會擬延長購買證明書有效期　至下年4月底屆滿

據了解，房委會擬延長「白居二2019」發出「白表購買資格證明書」的有效期，由原本的2020年12月29日至2021年3月24日屆滿，延長至2021年4月30日。

消息指，房委會於2019年12月向3000名合資格的「白居二」申請者發出批准信，邀請他們申請「購買資格證明書」。至今年3月，約有2600名申請者取得房委會或房協發出的證明書，有效期於2020年12月29日至2021年3月24日屆滿。

消息更透露，截止2020年9月30日，白居二2019所發出的提名信更只得1050封。提名信發出的比率只得40%，比起2018年及2015年臨時計劃的50%少。

消息指，由於受新冠肺炎影響，部分人表示難以安排參觀單位，有人要求希望延長購買資格證明書的限期。由於「白居二2020」的批准信將於2021年5月發出，而「白居二2019」及「白居二2020」發出證明書的有效期不應重叠，以免超過新一期白居二的全年配額，因此房委會建議一次性延長「白居二2019」證明書的有效期至2021年4月30日。房委會於11月向持有人發出通知信，亦會與房協共同制訂相關安排。

消息指，房委會於2019年12月向3000名合資格的「白居二」申請者發出批准信，邀請他們申請「購買資格證明書」。（資料圖片）

根據規定，批准信持有人可在指定時間，申請房委會居屋第二市場及房協「住宅發售計劃」第二市場的「購買資格證明書」。

「購買資格證明書」持有人可在有效期內簽定臨時買賣合約， 在居屋第二市場及房協「住宅發售計劃」第二市場購買一個單位。之後在一個月內，需要向房委會或房協申請提名信，方能完成買賣。而在現行安排下， 「購買資格證明書」只會在由簽發日期起計12個月內有效，屆滿後不會獲續期。