「白居二」助長炒樓風　政府何時才醒覺？

一項大學研究揭示，俗稱「白居二」的白表居屋第二市場計劃淪為房屋炒賣工具，居屋樓價升幅跑贏私樓，脫離自住用途。政府是助長炒賣風氣的始作俑者，背離幫助港人安居的目標。政府不但應該收緊轉售條件，重新分割資助和私樓市場，以解放樓奴，其既然掌握居屋轉售價格和趨勢，更應自行繪製並公開居屋價格指數，以便追蹤政策改變的影響。

香港公開大學公共及社會政策研究中心在周二（6日）發布「居屋公開價格指數」，反映本地居屋第二市場價格變化。團隊追蹤自2006年起，成交量最高的50個居屋屋苑的呎價，估算屋苑的現在市值，並與2013年的基數月份市值作對比，計算過程加入單位層數、面積等一系列參數調整。

公開大學今日公布「居屋公開價格指數」研究結果，並稱會每月更新指數，以提供私人市場以外的樓價指數。（鄭子峰攝）

居屋樓價升幅跑贏私樓

團隊發現，「白居二」自2013年實施後，指數上升1.16倍，但代表私樓價格的中原城市指數，只上升51.39%，「白居二」政策這個因素提升了居屋價格指數約18%。另一方面，「居二」和私樓買家對利率的敏感度趨同。

團隊強調指數只是幫助市民決定在居屋還是私樓市場置業，以及有助評估各類房策及經濟情況對資助房屋市場的影響，無意批評「白居二」政策。然而，負責學者亦坦言「白居二」成交價跟私樓拉近，居屋折讓收窄。即使居屋仍是自用居多，但社會只需要少數逐利業主推高樓價，就能左右樓市。

事實上，居屋賣家看中這批白表客置業意欲強，只要售價較私樓低就能維持吸引力，有空間調高售價，大額獲利離場。本土研究社與報章近日發表調查77宗居二市場轉售給「白居二」買家的成交例子，每宗平均成交價較原價升78%，平均每宗獲利超過242萬元。

我們屢次批評政府的置業主導、建立置業階梯的政策，是炒賣風氣的元兇。上屆政府在2013及2015年推出「白居二」先導計劃，容許指定數量白表買家進入「居二」市場，免補地價買居屋，本屆政府在2018年把計劃定為恆常措施。

沙田美盈苑，為2014年房委會首批復售居屋屋苑之一。（歐嘉樂攝）

政府應公開數據促進研究

在各方壓力下，政府在2018和2019年逐步延長居屋禁售期和轉讓條款，例如業主在購入首兩年只能原價賣給「白居二」買家。然而，房委會仍然容許業主第三至五年自由定價出售給居二市場買家，遑論十年後可以補地價在自由市場買賣。

趁新一份《施政報告》即將出爐，政府應展示平抑樓市的決心，限制居屋只可在「居二」市場流轉，還原資助房屋自住功能。同一時間，坊間雖有學者研製指數追縱居屋第二市場售價，但他們亦坦言計算屋苑市值時途中欠缺未補地價單位數目等等資訊，因此只能自行推算相關數字，從中可見政府在公開發放一手數據方面存在很大的改進空間，並且還要考慮善用手上資料加強監察「居二」市場樓價變動。